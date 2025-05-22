震旦家具攜手大震設計 推永續辦公解決方案

震旦（2373）集團旗下震旦家具今日（5/22）攜手大震設計，於震旦家具展示中心舉辦「重塑．辦公未來—創新解決方案暨新品交流會」，提出「健康、高效、科技、永續」四大創新解方，並於活動現場推出具體應用方案，展現其在永續辦公領域的整合實力。會中亦首度發表導入循環設計理念的「裝配式裝修」模組系統，顛覆傳統施工邏輯，強調「重複使用－可拆卸－可維修－可回收」等循環經濟原則，為企業提供兼具彈性與低能耗的空間升級解決方案。

震旦家具總經理游炎林表示，未來的辦公空間不僅兼具美學與機能，更肩負對環境與使用者的責任。震旦家具透過模組化設計、數位科技與永續材料的整合，協助企業實踐 ESG 理念，並透過空間設計，驅動企業邁向永續與創新。現場集結台達、友達光電旗下達擎、英邦集團、艾笛森光電、叡亞環保等長期深耕綠色科技與智慧建築的策略夥伴，共同展出整合成果，涵蓋智慧控制、節能設備與環境優化技術。此次跨品牌協作不僅展現震旦家具打造永續辦公解決方案的整合能力，更體現推動ESG生態系共創的核心價值。

本次活動以「NEXt WORK」為主題，象徵引領（Navigation）、演變（Evolution）、探索（eXploration）三大核心精神，透過設計回應時代轉型下的多元工作需求。活動當天，於展示中心打造沉浸式場景體驗，展現兼顧員工福祉、科技效率與永續價值的未來辦公樣貌。活動同時邀請《數位轉型學院》院長詹文男進行專題短講，深入剖析企業如何從數位轉型邁向空間創新，進而打造未來辦公的核心競爭力。SGS管理與保證事業群營運總監何星翰亦分享全球ESG趨勢與綠色建築實踐，協助企業掌握永續發展脈動。

震旦此次首度發表的「裝配式裝修」系統，導入循環設計思維，具備快速施工、可拆卸重組的模組化結構，能依需求靈活調整，有效降低碳排與資源浪費。應用於商辦空間，不僅縮短施工期、加快啟用流程，更滿足市場對彈性與效率的空間需求。