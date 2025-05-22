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中鋼榮獲2025年標普全球永續年鑑Top 1%及產業進步獎雙項殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼榮獲《2025年標普全球永續年鑑》TOP 1%及產業進步獎，由總經理陳守道(左)代表公司接受S&P Global企業永續參與主管Robert Dornau(右)頒獎。(中鋼/提供)
中鋼榮獲《2025年標普全球永續年鑑》TOP 1%及產業進步獎，由總經理陳守道(左)代表公司接受S&P Global企業永續參與主管Robert Dornau(右)頒獎。(中鋼/提供)

國際永續評比機構標普全球(S&P Global)今(5/22)日假台北美福大飯店舉辦「2025年標普全球永續年鑑表彰典禮」，中鋼（2002）2024年企業永續評比(Corporate Sustainability Assessment, CSA)成績名列全球鋼鐵業第1名，且分數較2023年大躍進，分別榮獲《2025年標普全球永續年鑑》(S&P Global Sustainability Yearbook 2025) Top 1%及產業進步獎(Industry Mover)雙項殊榮，由陳守道總經理代表公司接受S&P Global企業永續參與主管Robert Dornau頒獎。

S&P Global為全球最具影響力之金融資訊提供與信用評級機構之一，2025年S&P Global依據2024年CSA成績，從全球62個產業共超過7,690家企業中，選出780家企業列入標普全球永續年鑑會員。中鋼今年除入選《2025年標普全球永續年鑑》會員，也因CSA成績表現突出，不僅躋身鋼鐵產業前1%排名，更名列全球鋼鐵業第一名，且成績進步幅度逾5%，囊括Top 1%及產業進步獎兩項大獎，成果為近年之最，顯示中鋼致力永續發展及推動ESG績效表現，深獲國際公正評比機構高度肯定。

面對鋼市景氣循環波動、全球貿易流向變化及2050碳中和等短、中、長期挑戰，中鋼除了將ESG理念融入公司經營策略及願景，戮力成為專、精、強之智慧精緻鋼廠，對內將持續於公司各營運面向深化AIoT(人工智慧與物聯網)發展，推動低碳生產製程及提升精緻鋼品比率，對外則秉持「推己及人」精神，持續深耕用鋼市場需求，整合產官學研資源，積極推動供應鏈轉型，攜手國內用鋼產業在全球競爭下共同永續成長。

標普 中鋼

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