快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

輝達來了！高雄亞灣商辦量縮價漲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
亞灣區為高雄近年最受矚目建設焦點。照片／台灣房屋集團趨勢中心提供
亞灣區為高雄近年最受矚目建設焦點。照片／台灣房屋集團趨勢中心提供

2024年6月，鴻海（2317）攜手輝達（NVIDIA）於高雄軟體園區，建置AI先進算力中心，為亞灣區投資熱潮再添紅利。然而根據台灣房屋集團統計，苓雅及前鎮區亞灣開發範圍，去年下半年商辦大樓租賃件數，約為28件，相比上半年縮減約2成，需求表現降溫；然而從租金來看，2024年上半年每坪租金約972元，來到下半年平均租金單價突破千元，平均單價來到1,075元，漲幅約1成，整體表現呈現量縮價漲局面。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，亞灣區為高雄近年最受矚目建設焦點，也是高雄公共建設最豐沛的區域，計畫建構5GAIoT創新園區，打造科技核心聚落，並擴大產業國際資源鏈結與就業力，然而在整體開發計畫尚未到位前，企業未必會一窩蜂靠攏，然而區段主打AI科技產業，未來將對特定產業產生群聚效應，目前區內最大亮點「特貿三北基地公辦都更案」，北基地今年4月已動土，南基地亦預計今年底前動土，未來將供給近2500戶商辦量能，再隨建設、產業、人力陸續進駐，也將為亞灣商辦需求再添柴火，整體表現先蹲後跳。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，以苓雅、前鎮區一帶商辦大樓，屋齡多偏高約為30年以上，較熱門商辦包括像是中華經貿中心大樓、亞太財經廣場、台灣領航企業、泛美財經廣場等，每坪租金單價約落在500~900元左右，雖租賃需求成長表現尚不明顯，不過已有房東看準亞灣商機進而漲租，就有企業原本已長租5年，去年下半年續約時，月租從4.5萬直接漲6成，來到7.3萬元，然而看好亞灣未來潛力，仍有不少企業想趁早卡位亞灣區而願意買單。

另外，觀察近期商辦出租物件，除了傳統中大坪數企業商辦，還有不少租賃需求來自微型商辦，佔比約4成，表現備受矚目。

劉沛緹表示，現今自媒體當道，有別於大坪數、高租金的企業型商辦，5~6坪的微型商辦，甚至只有一個辦公桌的共享辦公室，租期彈性、空間運用靈活，吸引一人企業主目光，如亞灣區的「百立中山金融」，租金最低2~3千就能成立「個人商辦」，創業青年門檻降低，需求熱度也越顯增高。

高雄亞灣區商辦租賃表現。照片／台灣房屋集團趨勢中心提供
高雄亞灣區商辦租賃表現。照片／台灣房屋集團趨勢中心提供

租金 商辦

延伸閱讀

輝達落腳「北士科」 行政院刪地方補助款衝擊公車調度站

輝達來了！亞灣商辦量縮價漲 房仲：準備先蹲後跳

台幣升破30近了！輝達話題延燒 資產股續夯、2檔掛漲停

房產大數據／輝達選北士科！熱門關鍵字盤點房價熱點、外溢效應

相關新聞

竹北華興房市夯 3房比高鐵區便宜500萬…還能看到螢火蟲

新竹縣竹北市房市持續升溫，其中華興重劃區綠地多、街廓單純，甚至能看見螢火蟲，是少數兼具生活機能與自然環境的宜居地段，逐漸...

安大略奢華出航！STARLUX x Maserati 首度合作推出頂級接送

星宇航空（2646）再度升級奢華飛行體驗，宣布攜手義大利傳奇超跑品牌瑪莎拉蒂（Maserati），推出專為安大略（ONT...

出席「保利馬1號」下水典禮 陳其邁：展現臺灣綠能海洋科技創新實力

高雄市長陳其邁22日出席「保利馬1號」(Porrima P111 )下水典禮，肯定該船為全球首艘淨零碳排船舶，展現臺灣在...

輝達來了！亞灣商辦量縮價漲 房仲：準備先蹲後跳

鴻海（2317）去年攜手輝達（NVIDIA）於高雄軟體園區建置AI先進算力中心，為亞灣區辦公市場再添紅利，根據台灣房屋集...

「百萬名車」開進醫院開刀房！高雄榮總醫護新同事「阿幫」能搬能走還懂得借過

紓解醫護人力吃緊與工作負荷，工研院攜手高雄榮總導入醫療物流AI機器人「阿幫」，這台堪稱「百萬名車」的智慧幫手，取代傳統人工推車，是負責運送血品與衛材的快遞員，能靈活穿梭院區走廊與開刀房，還會主動禮讓醫

華航「AI 客服」上線！支援10語言 可推薦行程、計算推理

中華航空今宣布，全新升級的「AI 客服」正式上線，成為全球航空業導入生成式AI技術先驅。全新升級的AI客服，具備更強大的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。