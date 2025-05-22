輝達來了！高雄亞灣商辦量縮價漲

2024年6月，鴻海（2317）攜手輝達（NVIDIA）於高雄軟體園區，建置AI先進算力中心，為亞灣區投資熱潮再添紅利。然而根據台灣房屋集團統計，苓雅及前鎮區亞灣開發範圍，去年下半年商辦大樓租賃件數，約為28件，相比上半年縮減約2成，需求表現降溫；然而從租金來看，2024年上半年每坪租金約972元，來到下半年平均租金單價突破千元，平均單價來到1,075元，漲幅約1成，整體表現呈現量縮價漲局面。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，亞灣區為高雄近年最受矚目建設焦點，也是高雄公共建設最豐沛的區域，計畫建構5GAIoT創新園區，打造科技核心聚落，並擴大產業國際資源鏈結與就業力，然而在整體開發計畫尚未到位前，企業未必會一窩蜂靠攏，然而區段主打AI科技產業，未來將對特定產業產生群聚效應，目前區內最大亮點「特貿三北基地公辦都更案」，北基地今年4月已動土，南基地亦預計今年底前動土，未來將供給近2500戶商辦量能，再隨建設、產業、人力陸續進駐，也將為亞灣商辦需求再添柴火，整體表現先蹲後跳。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，以苓雅、前鎮區一帶商辦大樓，屋齡多偏高約為30年以上，較熱門商辦包括像是中華經貿中心大樓、亞太財經廣場、台灣領航企業、泛美財經廣場等，每坪租金單價約落在500~900元左右，雖租賃需求成長表現尚不明顯，不過已有房東看準亞灣商機進而漲租，就有企業原本已長租5年，去年下半年續約時，月租從4.5萬直接漲6成，來到7.3萬元，然而看好亞灣未來潛力，仍有不少企業想趁早卡位亞灣區而願意買單。

另外，觀察近期商辦出租物件，除了傳統中大坪數企業商辦，還有不少租賃需求來自微型商辦，佔比約4成，表現備受矚目。