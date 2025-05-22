中壢「過嶺安居」社宅今動土 估2028年完工再添220戶

為因應中壢地區對住宅的高度需求，國家住都中心22日在桃園市中壢區舉行「過嶺安居」社會住宅動土典禮。該案規劃提供220戶社宅單元，預計2028年完工，由中央全額出資、投入總經費約14.2億元，是中央在桃園啟動的第12處社會住宅、也是中壢區第4處，未來將成為青年與小家庭安心居住的重要選項。

「過嶺安居」社宅基地位於中壢「過嶺重劃區」的松勇路與高鐵南路街廓內，步行兩分鐘就能到親子館、托嬰中心及松勇公園，鄰近中平國小、過嶺國中及未來的新設小學，享有完整的教育與生活機能。開車五分鐘內可抵達兩家超市與美式量販店，也可迅速串聯民族路成熟商圈；交通部分，距離國道一號、台66線快速道路與高鐵桃園站均在15分鐘車程內，生活便利性高。

建築規劃方面，「過嶺安居」將興建兩棟住宅大樓，一棟13層、另一棟12層，皆設有地下三層，總計提供220戶。社宅設計注重通風與採光，採南北座向、適當棟距。社區也規劃托嬰中心與店鋪設施，並在高鐵南路一側設置退縮綠帶與開放空間，打造友善的行人環境與社區廣場。

周邊就業機會充足，鄰近中央大學、幼獅和平鎮工業區、龍潭科學園區，未來更將串聯「新屋頭洲科技園區」及「幼獅工業區二期開發計畫」，預期將吸引大量青年人才移入，社會住宅可望成為在地就業人口的重要居住支撐。

國家住都中心指出，該中心目前已在中壢區推動1,459戶社宅，包括近期即將公告招租的「龍岡好室」，以及施工中的「龍安安居」與「振興安居」，皆預計2028年竣工，將進一步擴充中壢的社會住宅供給量。