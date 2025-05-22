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安大略奢華出航！STARLUX x Maserati 首度合作推出頂級接送

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
安大略奢華出航！STARLUX x Maserati首度合作推出頂級接送體驗。星宇航空提供
安大略奢華出航！STARLUX x Maserati首度合作推出頂級接送體驗。星宇航空提供

星宇航空（2646）再度升級奢華飛行體驗，宣布攜手義大利傳奇超跑品牌瑪莎拉蒂（Maserati），推出專為安大略（ONT）航線頭等艙旅客打造的接送禮遇。自2025年6月2日起至11月30日止，凡搭乘該航線頭等艙，即有機會預約Maserati Grecale Folgore純電豪華跑旅單程接送，從旅客指定地點往返桃園國際機場，名額有限，敬請提前預約。

作為Maserati首款純電SUV代表，Grecale Folgore以純電動力展現創新、多功能性、奢華和性能的完美平衡，賦予每趟日常旅程獨樹一幟且無與倫比的駕馭感受。車室座艙空間以芭蕾舞者的優雅律動為靈感，選用廣泛應用於奢華品牌的ECONYL®再生尼龍纖維與頂級皮革拼接，搭配激光切割工藝，詮釋極具未來氛圍的奢華質感。

超過500匹馬力的極致性能與突破200公里的最高時速，呼應Folgore在義大利語中「閃電」之意，體現Maserati對駕馭熱情的持續追求。Grecale Folgore擁有寬敞的乘車空間與行李廂設計，後車廂可容納1件26至28吋大型行李箱及1件20至25吋中型行李箱，為旅客帶來從容舒適的移動體驗。車內細節融合義式美學與匠心工藝，從Sonus faber義大利頂級音響到三區恆溫空調，盡顯品牌對質感的講究。旅客搭乘專車時亦可享用義大利礦泉水，並獲贈專屬迎賓禮：Maserati訂製真皮行李吊牌與品牌迎賓小卡，體驗極致義式奢華。

此外，星宇航空貴賓室亦同步推出主題選書，包含介紹瑪莎拉蒂品牌歷史的《Nuovo Tridente：揭開另一個全新篇章》與書寫對汽車熱情的童書《紅色小跑車》，邀請旅客在起飛前沉浸於義式品味與汽車工藝交織的經典故事中。

星宇航空與瑪莎拉蒂攜手推出為期六個月的聯名接送服務，專為安大略航線頭等艙旅客打造。旅客完成訂位後可透過平台預約接送，Maserati Grecale Folgore 名額有限，建議提早安排以確保尊享體驗。除本次聯名車款外，亦持續提供豪華轎車及豪華商旅車等車型選擇，全面滿足不同乘車需求。此外，日後也預計推出星宇航空COSMILE會員專屬Maserati預約鑑賞活動，讓COSMILE會員一同感受飛行與駕馭交織的極致美學。

凡搭乘星宇航空安大略航線頭等艙，即有機會預約 Maserati Grecale Folgore 純電豪華跑旅單程接送。星宇航空提供
凡搭乘星宇航空安大略航線頭等艙，即有機會預約 Maserati Grecale Folgore 純電豪華跑旅單程接送。星宇航空提供

義大利 瑪莎拉蒂 星宇航空

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