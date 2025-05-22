安大略奢華出航！STARLUX x Maserati 首度合作推出頂級接送

星宇航空（2646）再度升級奢華飛行體驗，宣布攜手義大利傳奇超跑品牌瑪莎拉蒂（Maserati），推出專為安大略（ONT）航線頭等艙旅客打造的接送禮遇。自2025年6月2日起至11月30日止，凡搭乘該航線頭等艙，即有機會預約Maserati Grecale Folgore純電豪華跑旅單程接送，從旅客指定地點往返桃園國際機場，名額有限，敬請提前預約。

作為Maserati首款純電SUV代表，Grecale Folgore以純電動力展現創新、多功能性、奢華和性能的完美平衡，賦予每趟日常旅程獨樹一幟且無與倫比的駕馭感受。車室座艙空間以芭蕾舞者的優雅律動為靈感，選用廣泛應用於奢華品牌的ECONYL®再生尼龍纖維與頂級皮革拼接，搭配激光切割工藝，詮釋極具未來氛圍的奢華質感。

超過500匹馬力的極致性能與突破200公里的最高時速，呼應Folgore在義大利語中「閃電」之意，體現Maserati對駕馭熱情的持續追求。Grecale Folgore擁有寬敞的乘車空間與行李廂設計，後車廂可容納1件26至28吋大型行李箱及1件20至25吋中型行李箱，為旅客帶來從容舒適的移動體驗。車內細節融合義式美學與匠心工藝，從Sonus faber義大利頂級音響到三區恆溫空調，盡顯品牌對質感的講究。旅客搭乘專車時亦可享用義大利礦泉水，並獲贈專屬迎賓禮：Maserati訂製真皮行李吊牌與品牌迎賓小卡，體驗極致義式奢華。

此外，星宇航空貴賓室亦同步推出主題選書，包含介紹瑪莎拉蒂品牌歷史的《Nuovo Tridente：揭開另一個全新篇章》與書寫對汽車熱情的童書《紅色小跑車》，邀請旅客在起飛前沉浸於義式品味與汽車工藝交織的經典故事中。