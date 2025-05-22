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竹北華興房市夯 3房比高鐵區便宜500萬…還能看到螢火蟲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市房市持續升溫，其中華興重劃區綠地多、街廓單純，甚至能看見螢火蟲，是少數兼具生活機能與自然環境的宜居地段，逐漸成為竹科家庭置產新寵。圖／信義房屋提供
新竹縣竹北市房市持續升溫，其中華興重劃區綠地多、街廓單純，甚至能看見螢火蟲，是少數兼具生活機能與自然環境的宜居地段，逐漸成為竹科家庭置產新寵。圖／信義房屋提供

新竹縣竹北市房市持續升溫，其中華興重劃區綠地多、街廓單純，甚至能看見螢火蟲，是少數兼具生活機能與自然環境的宜居地段，逐漸成為竹科家庭置產新寵。信義房屋指出，該區主力產品相較高鐵特區同坪數房型價格低約500萬，相當具吸引力。

信義房屋竹二區協理陳世光指出，同樣預算，在高鐵區可能只能買到2房，在華興區卻能擁有3房空間，產品單價約落在每坪50至60萬元間，是首購或換屋族布局竹北的重要跳板。區域內建商品牌如澤緣、富宇、德鑫、椰林等普遍品質穩定，市場接受度高。

除了房價門檻較低，教育資源與產品彈性也成為吸引家庭的重要因素。信義房屋竹北華興店劉珆彤表示，華興區目前仍有不少預售案釋出，供給穩定，加上區內多數建案配有平面車位，對通勤家庭實用性高。

教育部分，鄰近新社國小、竹北國小、竹北國中，以及改隸陽明交大的竹北高中；預定於115學年招生的竹北實驗高中也已正式招標，整體學區配置完整且不受總量管制影響，對有子女家庭格外友善。

生活機能方面，華興區開發至今近二十年，區內有全聯、麥當勞等連鎖商家，距離竹北火車站老城區僅數分鐘車程，生活採買便利。區內擁有游泳學校、近十座公園綠地，還有豆子埔溪步道等休憩場所。值得一提的是，華興區仍可見螢火蟲蹤跡，展現出相對完整的生態保育環境。

交通方面，華興區距竹北火車站僅約10分鐘車程，接軌竹北舊市區迅速，前往科學園區通勤時間則介於15至35分鐘之間，視公司位置與時段而定。區域同時緊鄰台元與昌益科技園區，是不少園區工作者選擇定居的原因之一。

螢火蟲 教育部 信義房屋

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