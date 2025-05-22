出席「保利馬1號」下水典禮 陳其邁：展現臺灣綠能海洋科技創新實力

高雄市長陳其邁22日出席「保利馬1號」(Porrima P111 )下水典禮，肯定該船為全球首艘淨零碳排船舶，展現臺灣在永續與綠色科技領域的領先實力，並與施振榮創辦人、帛琉惠恕仁總統、外交部林佳龍部長等貴賓共同參與命名揭牌及致贈船模儀式，見證我國航向海洋永續新里程的重要時刻。

高雄積極推動淨零永續與海洋科技發展，由宏碁（2353）集團創辦人施振榮先生號召打造的零碳排未來船「保利馬1號」今日於興達港BOT修造船區正式完成下水，該船採「臺灣設計、在地建造」模式，領先全球的船舶創新設計，整合國內頂尖供應鏈技術，展現我國綠色能源與海洋科技創新實力。

陳其邁表示，「保利馬1號」為全球首艘淨零碳排船舶，未來將於帛琉貝里琉投入高端潛水與生態旅遊服務，展現臺灣在永續與綠色科技的國際領先地位，該船由臺灣供應鏈廠商全力打造，不僅展現我國在淨零轉型產業的強大實力，也代表旅遊發展邁向結合科技與環保的新趨勢，具有高度指標意義。

陳其邁進一步表示，今日選擇在高雄興達港進行下水作業，並與嘉信遊艇攜手合作，是臺灣遊艇與IT產業強強聯手的結合，也將帶動未來淨零碳排、船舶發展的新趨勢，更進一步帶動高雄未來淨零船舶在全球的領先地位，同時創造更多就業機會與產值。

施振榮被譽為臺灣IT之父， 陳其邁致詞時向施振榮致上最深敬意，感謝他對臺灣科技產業發展貢獻卓著，如今更以前瞻思維推動全球首艘零碳排船舶建造，展現科技與綠色能源結合的產業實力。

陳其邁進一步指出，保利馬是未來產業發展的重要象徵，這艘由臺灣頂尖IT技術整合打造的船舶，無需傳統造船廠模式，展現創新製造理念，與電動車產業相似，核心價值不僅在於產品，更在於背後龐大的研發能量與科技應用，保利馬不僅是高雄的驕傲，也是臺灣與帛琉攜手邁向淨零願景的象徵。

最後，陳其邁盛讚帛琉擁有世界最美夕陽與最壯麗的潛水景點，帛琉亦是對臺灣最友善的國家之一，每次造訪都有如回到家一般親切。他並強調，高雄市與帛琉首都為姊妹市，兩地情誼深厚，今日特別歡迎來自帛琉的朋友來到高雄共襄盛舉，相信造訪帛琉的國人不僅會愛上當地風光，更將樂於投資帛琉 ，共創雙贏發展。

保利馬公司說明，臺灣正積極推動榮邦計畫，在財團法人國際合作發展基金會居間協助下，保利馬也將積極參與在帛琉啟動的榮邦計畫，未來將聚焦零碳排船與新能源領域的合作，並進一步在帛琉推動高端永續旅遊，與參與此項計畫的夥伴們攜手共創價值。