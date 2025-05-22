鉅明股東會／總座：預計今年第4季重返旺季

高爾夫球具代工大廠鉅明（8928）22日股東會，總經理蔡昌均表示，雖目前已步入出貨淡季，但品牌商預計9月份開始投產新品，第4季將重返營運旺季，今年表現有望比去年更上層樓，惟美國開徵關稅和新台幣升值為兩大變數。

鉅明股東會首先確認去年財報，全年交出稅後純益1.4億元成績單，相較前年虧損0.36億元，由虧轉盈，每股純益為2.75元，並通過現金股利每股1.7元的股息配發案。

總經理蔡昌均表示，回顧去年的全球市場，已逐漸從2023年銷售不佳與庫存過高的後疫情時代逐漸恢復原有的市場節奏；而跨入今年，在品牌客戶普遍啟動新款式產品鋪貨動作的加持下，鉅明身為全球第一大品牌商TaylorMade的代工廠進一步交出不錯營運表現。

第1季營收為10.38億元，比去年同期的8.9億元，成長16.7%，進而挹注獲利達0.77億元，相較去年同期的0.74億元，成長3.7%，每股純益1.5元。

他說，雖目前第2季正步入出貨淡季，但依照品牌客戶規劃，預計自今年9月份投產新品，可望自第4季重返營運旺季，整體表現有望比去年更上層樓。

惟蔡昌均指出，今年因美國關稅政策的潛在影響，增加營運與訂單的不確定性，加上新台幣若持續升值，恐侵蝕毛利，將會是很有挑戰的一年，公司將積極研擬成本應對策略。

另外，鉅明因應品牌客戶的需求，正啟動越南投資案，已在越南同奈省的工業區購進一塊面積達1,800坪的土地，斥資數千萬元、分兩期進行建廠，第一期廠房預計今年第3季開始試營運。