輝達來了！亞灣商辦量縮價漲 房仲：準備先蹲後跳

鴻海（2317）去年攜手輝達（NVIDIA）於高雄軟體園區建置AI先進算力中心，為亞灣區辦公市場再添紅利，根據台灣房屋集團統計，苓雅及前鎮區亞灣開發範圍，2024年上半年每坪租金約972元，下半年來到1,075元，漲幅多達1成。

不過，觀察商辦大樓租賃件數，去年下半年僅28件，相比上半年縮減約2成，需求表現降溫。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，亞灣區為高雄近年公共建設最豐沛的區域，計畫建構5GAIoT創新園區，打造科技核心聚落，並擴大產業國際資源鏈結與就業力。租屋市場出現降溫，主要是整體開發計畫尚未完全到位。

她表示，目前區內最大亮點「特貿三北基地公辦都更案」，北基地今年4月已動土，南基地亦預計今年底前動土，未來將供給近2,500戶商辦量能，隨建設、產業、人力陸續進駐，預料亞灣商辦將先蹲後跳，後勢可期。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，雖租賃需求成長表現尚不明顯，不過已有房東看準亞灣商機進而漲租。

像有一企業原本已長租5年，去年下半年續約時，月租就從4.5萬直接漲6成，來到7.3萬元；雖然漲租聲起，看好亞灣未來潛力，仍有不少企業想趁早卡位亞灣區而願意買單。