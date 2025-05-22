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輝達來了！亞灣商辦量縮價漲 房仲：準備先蹲後跳

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
亞灣區去年下半年商辦租賃表現呈現量縮價漲。圖／台灣房屋提供
亞灣區去年下半年商辦租賃表現呈現量縮價漲。圖／台灣房屋提供

鴻海（2317）去年攜手輝達（NVIDIA）於高雄軟體園區建置AI先進算力中心，為亞灣區辦公市場再添紅利，根據台灣房屋集團統計，苓雅及前鎮區亞灣開發範圍，2024年上半年每坪租金約972元，下半年來到1,075元，漲幅多達1成。

不過，觀察商辦大樓租賃件數，去年下半年僅28件，相比上半年縮減約2成，需求表現降溫。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，亞灣區為高雄近年公共建設最豐沛的區域，計畫建構5GAIoT創新園區，打造科技核心聚落，並擴大產業國際資源鏈結與就業力。租屋市場出現降溫，主要是整體開發計畫尚未完全到位。

她表示，目前區內最大亮點「特貿三北基地公辦都更案」，北基地今年4月已動土，南基地亦預計今年底前動土，未來將供給近2,500戶商辦量能，隨建設、產業、人力陸續進駐，預料亞灣商辦將先蹲後跳，後勢可期。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，雖租賃需求成長表現尚不明顯，不過已有房東看準亞灣商機進而漲租。

像有一企業原本已長租5年，去年下半年續約時，月租就從4.5萬直接漲6成，來到7.3萬元；雖然漲租聲起，看好亞灣未來潛力，仍有不少企業想趁早卡位亞灣區而願意買單。

劉沛緹表示，目前自媒體當道，有別於大坪數、高租金的企業型商辦，5~6坪的微型商辦，甚至只有一個辦公桌的共享辦公室，租期彈性、空間運用靈活，吸引一人企業主目光，如亞灣區的「百立中山金融」，租金最低2~3千就能成立「個人商辦」，創業青年門檻降低，需求熱度也越顯增高。

高雄亞灣區商辦租賃表現。資料來源／台灣房屋
高雄亞灣區商辦租賃表現。資料來源／台灣房屋

輝達 租金 商辦

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