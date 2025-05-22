輝達來了！亞灣商辦量縮價漲 房仲：準備先蹲後跳
鴻海（2317）去年攜手輝達（NVIDIA）於高雄軟體園區建置AI先進算力中心，為亞灣區辦公市場再添紅利，根據台灣房屋集團統計，苓雅及前鎮區亞灣開發範圍，2024年上半年每坪租金約972元，下半年來到1,075元，漲幅多達1成。
不過，觀察商辦大樓租賃件數，去年下半年僅28件，相比上半年縮減約2成，需求表現降溫。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，亞灣區為高雄近年公共建設最豐沛的區域，計畫建構5GAIoT創新園區，打造科技核心聚落，並擴大產業國際資源鏈結與就業力。租屋市場出現降溫，主要是整體開發計畫尚未完全到位。
她表示，目前區內最大亮點「特貿三北基地公辦都更案」，北基地今年4月已動土，南基地亦預計今年底前動土，未來將供給近2,500戶商辦量能，隨建設、產業、人力陸續進駐，預料亞灣商辦將先蹲後跳，後勢可期。
台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，雖租賃需求成長表現尚不明顯，不過已有房東看準亞灣商機進而漲租。
像有一企業原本已長租5年，去年下半年續約時，月租就從4.5萬直接漲6成，來到7.3萬元；雖然漲租聲起，看好亞灣未來潛力，仍有不少企業想趁早卡位亞灣區而願意買單。
劉沛緹表示，目前自媒體當道，有別於大坪數、高租金的企業型商辦，5~6坪的微型商辦，甚至只有一個辦公桌的共享辦公室，租期彈性、空間運用靈活，吸引一人企業主目光，如亞灣區的「百立中山金融」，租金最低2~3千就能成立「個人商辦」，創業青年門檻降低，需求熱度也越顯增高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言