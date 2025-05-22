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併購Foodpanda？羅智先：接近消費者服務都會嚴肅檢討

中央社／ 台南22日電

針對博客來、網家和Yahoo電商未來是否會整合成電商大平台，統一超董事長羅智先今天股東會後表示，每家都有自己特色，沒有所謂整合議題，只是希望能恢復各自特色。至於是否有併購外送平台Foodpanda想法，他僅說，越接近消費者的服務，「都會嚴肅檢討」。

此外，羅智先在今年年報曾提到，統一超耕耘中國大陸上海與浙江7-11多年已現曙光，他今天則說，雖然中國市場仍虧損，但看得到未來，這2年營運已長出方向，目前更穩健成長，會持續展店。

去年統一集團持續布局電商，除了取得Yahoo台灣電商業務8成股份之外，也入股PChome網路家庭，持有3成股權，加上原有的博客來，當被問到三大電商是否整合，羅智先說，電商已發展出各種營運模式，消費者都是哪裡便宜就往哪裡跑，所以沒所謂整合議題，每家都有自己特色，現在希望這些電商能恢復自身的特色，回到正常情況。

他說，Yahoo台灣電商和網路家庭都不是今天才冒出來，已存在多年，只是因部分因素阻礙原先預期發展。

至於兩大電商與統一的整合進度，羅智先認為，目前電商投資都在復原期，員工需要時間恢復過去的榮耀和信心，消費者和供應商也是，約要花3到5年時間，統一進場就立竿見影很不切實際，能「reset（重新啟動）起來就很不錯。」

針對外送布局，羅智先說，外送平台因距離消費者很近，「會嚴肅思考這方面能做什麼事情」，他也被問到會不會考慮買Foodpanda，他僅表示「會思考如何與消費者更靠近，都會嚴肅檢討」。

電商 羅智先 消費

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