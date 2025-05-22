「百萬名車」開進醫院開刀房！高雄榮總醫護新同事「阿幫」能搬能走還懂得借過

紓解醫護人力吃緊與工作負荷，工研院攜手高雄榮總導入醫療物流AI機器人「阿幫」，這台堪稱「百萬名車」的智慧幫手，取代傳統人工推車，是負責運送血品與衛材的快遞員，能靈活穿梭院區走廊與開刀房，還會主動禮讓醫護通行，成為醫療環境中的智慧物流新戰力。





台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）5月20日至23日台北南港展覽館1、2館登場，今年定位為AI Next，聚焦智慧運算與機器人、次世代科技、未來移動等主題，合計約34國、1400家廠商參展。

COMPUTEX經濟部科技研發主題館開幕，攜手工研院等法人與廠商單位，展示30項創新技術與產業成果。

其中，工研院研發的「AI智能影像醫療物流機器人」，打造具備AI視覺辨識與情境感知的醫療物流機器人，能準確避障並即時調整路徑，現已導入高雄榮總手術房，提升用品配送效率。

工研院南分院副組長李曉暉強調，醫院通道狹窄、人流繁忙，須加入影像AI與空間互動能力，快速、準確判斷前後方人員與障礙物，才能真正與人共存。

百萬AI物流機器人，分擔醫護工作還會閃會讓

他表示，機器人「阿幫」行進途中，偵測到醫護人員推病床接近時，能於6公尺前自動辨識，橫向移動禮讓人員優先通行，其萬向輪設計提升行動靈活程度，讓醫療人力共處空間更為安全流暢。

工研院南分院執行長曹芳海表示，「阿幫」每天可替醫院節省約720分鐘的遞送時間，相當於1.5個人力。實際在高雄榮總應用成果顯示，護理人員每日搬運醫材的次數約可從240次降至120次，工作量減少50％，有效提升醫護資源使用效率。

「這是百萬名車！」李曉暉提到，目前該台機器人成本約百萬元，將朝成本優化方向努力，包括感測器與硬體設計精簡，盼未來有機會量產。至於階段測試進程，預計至今年六月底結束，將依測試結果改良設計，持續推進醫療AI物流。

他也說，除了在高雄榮總實地推廣應用外，工研院也正與兩家機構洽談導入合作，未來應用場域將擴展至人力同樣吃緊的長照與照護單位。像是住院病患頻繁往返復健中心等任務，也有望由機器人接手，進而分擔人力負荷。

佳世達首推AI健康套餐，2助理為你顧健康

另一方面，佳世達（2352）旗下浚鴻數據（DKABio）在COMPUTEX展會期間，首推的智慧健康管理新工具「DKABio AI健康套餐（AI Kit）」也亮相，使用者就像擁有兩位虛擬健康助理，一位協助了解身體狀況，另一位擬定健康計畫，兩位AI助理透過對話協作，共同顧健康，實踐「治未病」的預防醫學精神。

根據浚鴻數據說明，「DKABio AI健康套餐」結合三項核心技術，包括「健康風險分析」、「健康數位孿生」和「AI健康管理師」。

其中，「健康數位孿生」只要輸入十項關鍵健康數據，就能推估出數十項尚未檢查的指標與可能的健康風險；「AI健康管理師」則透過專屬演算法與大型語言模型，量身打造運動與飲食建議，並轉化為每天可以執行的任務，還能整合到HA！APP中，方便使用者收到提醒、追蹤健康進度。

換言之，使用者就像擁有兩位虛擬健康助理，「個人健康數位孿生」蒐集健康數據，如睡眠、運動、飲食等，並找出可能的健康風險；「AI健康管理師」則根據分析結果，給與量身打造的健康建議，比如提醒該多動一動、留意血壓等。兩個AI助理會對話合作，等於合力為使用者看顧健康。

浚鴻數據表示，除了個人能用，企業也能導入這套系統來照顧員工健康。此外，這套健康管理模式不僅適合一般健康族群，也能延伸應用在疾病患者的日常照護，未來將推出針對慢性病患者的「併發症指數」管理方案，針對糖尿病、高血壓等常見慢性病，提供智慧追蹤與改善建議，幫助病患控管病情、降低併發症風險。

（本文出自2025.05.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）