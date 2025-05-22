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華航「AI 客服」上線！支援10語言 可推薦行程、計算推理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華航空全新升級的「AI 客服」具備更強大的語言理解與智慧應答能力，支援多國語言，並新增計算推理與行程推薦等智慧功能。圖／華航提供
中華航空全新升級的「AI 客服」具備更強大的語言理解與智慧應答能力，支援多國語言，並新增計算推理與行程推薦等智慧功能。圖／華航提供

華航空今宣布，全新升級的「AI 客服」正式上線，成為全球航空業導入生成式AI技術先驅。全新升級的AI客服，具備更強大的語言理解與智慧應答能力，支援多國語言，並新增計算推理與行程推薦等智慧功能，提升查詢效率及使用便利性。

華航表示，升級後的線上客服系統導入生成式AI平台，運用語意分析與邏輯推理技術，突破傳統關鍵字比對的限制，能更深入理解旅客多元且複雜的提問，提供更貼近需求的回應與建議。無論旅客身處何地、位於哪個時區，「AI 客服」皆可即時提供協助，大幅提升查詢效率與使用便利性。

華航指出，升級後的「AI 客服」，除原有支援的中文、英文及日文外，現已擴展至包含德文、西班牙文、義大利文、韓文、越南文、泰文、印尼文、馬來文等數10種語言，涵蓋華航全球航線主要市場。若旅客正規畫行程，「AI 客服」也可提供景點推薦與行程建議，協助旅客打造理想旅程。

另外，立榮航空今年2月也推出全新AI智能客服機器人「小U」，能即時回覆國內線旅客的常見問題，並提供準確解答，還能根據旅客需求提供智能建議，24小時服務旅客，旅客可隨時透過立榮航空全球資訊網及立榮航空App 與「小U」互動。

華航 客服 AI

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