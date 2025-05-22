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統一 Dream Plaza 進度曝光！羅智先親揭：改造金額以10億元為單位

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一集團董事長羅智先。聯合報系資料照
統一集團董事長羅智先。聯合報系資料照

外界關注統一集團（1216）接手原誠品信義商場、預計打造為全新百貨商場「Dream Plaza」的進度與開幕時程，董事長羅智先22日在股東會後受訪回應表示，目前工程正「緊鑼密鼓，萬事俱備，只欠東風」，各項作業依時程推進中，但仍須等待相關執照核發，「執照不是我們可以控制的事情」。

羅智先指出，這次改造案為集團投入大量資源的大型開發項目，「每個細節都要翻出來重新檢視」，資本支出相當可觀，他笑稱，至今花多少錢不敢看，是相當大的資本支出，「金額以10億元為單位」。顯見集團對該案高度重視，預期「Dream Plaza」將不同於傳統百貨，不僅導入嶄新商場概念，也將成為統一集團零售轉型的重要據點之一。

此外，市場關注，統一超（2912）今年初砸下43億元購入台北內湖商辦大樓的用途，羅智先說，主要是為了解決目前集團辦公據點分散的問題。他指出，旗下各事業體辦公室目前分布於不同地點，不僅每年租金支出龐大，且租期不穩定，增加不確定性。未來若能整合辦公空間，不僅可降低交通與管理的共同成本，也有助於提升集團協同效益與營運效率，對整體發展具有正面助益。

資本支出 羅智先 統一集團

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