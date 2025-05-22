台中兩族群愛住！這區和鄰近商圈價差近三倍

台中水湳經貿園區綠美圖預計於12月正式開幕，信義房屋表示，經貿園區目前皆為預售案，屋齡新，且有良好景觀，兩大特點深受年輕首購族及重視生活品質的換屋族喜愛，和鄰近商圈單價價相差近三倍。

信義房屋水湳經貿店專員黃冠綸表示，水湳經貿園區總面積約253公頃，規劃國際經貿園區、生態住宅區、文化商業區、文教專用區與創新研究園區等五大專用區。

他表示，水湳經貿園區因是新興發展區域，吸引大量偏好新屋的年輕首購族，此類買方偏好小坪數、總價較親民的產品，常見格局為兩房含車位，總價介於2,000萬至3,000萬元之間。

換屋族群則普遍偏愛高樓層、可俯瞰中央公園的物件，目前文商段第一排仍有待建設，但在規劃上有100米的高度限制，即使未來開發也不會影響到現有視野，因此相當受到青睞。

另外，綠美圖所在的文化商業區，以半月弧形區塊坐落在中央公園旁，擁有良好棟距及公園景觀，也成為建商推案最密集的區段，有豪宅型的產品、也有適合首購或一般家庭的物件，目前單價均已在80萬以上，豪宅總價則落在4,000-7,500萬之間，主要客群以自住型買方為主。

黃冠綸表示，目前水湳經貿園區除了周邊逐漸發展出一些餐廳，但生活機能如愛買、迪卡儂、水湳市場等等，還是要回歸到東邊的水湳市區，或是西側逢甲商圈及中國醫學大學附近的大鵬商圈。

他指出，水湳市區因發展很早，客群多為在地居民，新古屋價格較高，若將屋齡條件放寬到30年的中古屋，單價則在25-30萬之間，相較機車車程5分鐘外的水湳經貿園區，單價落差近3倍，凸顯水湳經貿園區門牌的含金量。

信義房屋中二區協理王聖憲表示，水湳經貿園區除了綠美圖，國際會展中心也預計於10月啟用、經貿段6、8號今年也將再次招商，將有望迎來百貨、星級酒店等機能進駐，將為區域帶來更多人流與發展機會。