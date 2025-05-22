首季旅館住房率年增4.95% 國際旅客市場逐步回溫中

交通部@@@觀光署@@@22日公布2025年第1季旅館業旅（包含觀光旅館及旅館）平均房價為3,092元，年增0.88%；在住客人次上，則是來到1,827.9萬人次，年增4.95%，本籍旅客更是年增49.8萬人次，比2019年疫情前增加22.13%，顯示國旅在住宿市場中具備穩定的需求與規模。

根據觀光署統計，今年第1季旅館業住客人次為1,827.9萬人次，相較去年同期1,741.7萬人次，成長86.2萬人次（成長4.95%），其中本國籍旅客部分，今年第1季為1,320.7萬人次，超越去年同期的1,270.9萬人次增加49.8萬人次（成長3.93%），與2019年疫情前同期的1,081.4萬人次比較，增加239.3萬人次（成長22.13%），顯示國旅在住宿市場中具備穩定的需求與規模。

另外，外籍住客部分，2025年第1季為507.2萬人次，2019年同期為693.3萬人次，恢復約7成3，較去年同期470.8萬人次，成長7.73%，顯示國際旅客市場逐步回溫中。

觀光署提到，我國旅館業分為觀光旅館、旅館二大類型，依台灣旅宿網統計，今年第1季旅館業（包含觀光旅館及旅館）平均房價為3,092元，較去年同期3,065元增加27元（成長0.88%），旅館業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。檢視旅館業平均房價影響因素，包含物價成長、每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等原因所致，皆影響旅館房源提供及經營成本。以平均消費者物價指數（CPI）觀之，今年第1季平均消費者物價指數漲幅2.18%，其中服務類即漲幅2.09%，顯示整體物價漲幅致經營成本提升。

觀光署提到，今年第1季旅館業客房住用率為50.42%，較去年同期49.31%，增加1.11個百分點（成長2.25%），以縣市表現觀之，前五名分別為台北市65.69%、新竹市61.04%、高雄市55.38%、新竹縣55.28%及台中市53.55%。各縣市持續辦理地方特色活動，並結合當地文化、季節風光等，吸引國內外旅客前來遊玩，如台北燈節、新竹市十八尖山賞花活動、高雄市冬日遊樂園、新竹走走系列之深度遊程、台中媽祖國際觀光文化節等，皆帶動到訪當地人潮、提升周邊觀光收益，並促進旅客留宿當地。

觀光署推出優宿專區，提供超過1,000個優惠住宿方案供民眾出遊上網查詢參考，相關資訊整理於台灣旅宿網；除此之外，觀光署鼓勵旅宿業者提供平日住宿、跨業合作、優惠促銷等住宿方案，並與各縣市政府共同推廣各地主題活動、旅遊住宿優惠，提供民眾較實惠的價格及具亮點、優質的旅遊住宿環境。