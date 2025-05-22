統一超董座羅智先談會員訂閱制 罕見點名！零售同業只服「這一家」

即便目前7-ELEVEN會員數已來到1,850萬，逼近2,000萬大關，在零售業名列前茅，統一超（2912）今年4月中旬再推「OPEN!PRIMA」會員訂閱制。統一超董事長羅智先表示，「付費訂閱制對我們來講是新嘗試，我們動機是要真正的『會員』，全台灣來自各平台的總會員人次大概70、80億跑不掉，但願意讓消費者付費來獲得服務的那才是真正的會員，零售同業就有這樣的業者（暗指好市多），這非常『了不起』。」

統一超22日舉辦股東會，羅智先在會後記者會上，談到最新推出的「會員訂閱制」表示，透過電話登記，號稱擁有幾千萬的會員，「那不是我們追求的，我們希望在這方面可以追求更高層次，目前推出的付費制反應不錯，但現在看還不準，這些會員明年會不會繼續付費才是考驗」。

他也讚許，有零售同業的「付費制」能夠做到這樣的成績，非常了不起，這和超商過去在會員上很多的運作和概念很不一樣，目前超商還在學習階段，對有繳會員費的會員該提供什麼樣的服務，才能滿足他們的需求。

羅智先也提到，7-ELEVEN開出的無人商店X-Store，從第一代店，目前已經開到了第八代店，今年會繼續開出第九代店，幾乎隔每兩、三代店，就會一個比較大的躍進，可以感受到明顯的不同，不論效益如何，未來還是會持續開下去，原因不只是為了眼前的營運成效，而是透過這樣的創新店型，能夠連結更多社會資源與科技應用場景，「如果現在不做，將來要接起來就很難」。

羅智先指出，雖然消費者普遍希望獲得有人服務的購物體驗，但在校園等場域觀察發現，年輕世代對於與科技店型的互動反應熱切、接受度高。他認為，未來某些商品類別可逐步引導至「自助式」購買流程，降低對人力服務的依賴；但也坦言，仍有不少品項與場景中，若少了人力服務將會造成明顯不便。因此，統一超未來將在龐大的營運體系中，逐步找出哪些環節可導向「自助服務」，藉此釋放人力資源，轉而投入其他更具價值的顧客服務。