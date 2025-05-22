影／施振榮領軍打造零碳船 保利馬壹號今高雄下水

由宏碁創辦人施振榮領軍的保利馬公司，今天在高雄興達港舉辦首艘零碳排未來船「保利馬壹號」（Porrima P111）下水典禮，象徵台灣跨入新能源船舶與高端永續旅遊的新紀元。高雄市長陳其邁到場見證，強調這是台灣供應鏈強強聯手的成果，他看好未來淨零轉型將帶動高雄邁向全球領先的零碳船基地。

下水典禮現場政商界到場冠蓋雲集，包括帛琉總統惠恕仁、外交部長林佳龍、總統府資政沈榮津、經濟部次長何晉滄等官員出席，供應鏈夥伴中華電信、台塑、緯創、宏碁智頻、嘉信等企業代表也到場支持。

施振榮指出，P111原為全球第一艘以無化石燃料環繞地球、締造金氏紀錄的零碳船，自瑞士啟航，2023年抵台後由保利馬接手升級改造，歷時1逾年完成蛻變。

此艘船以80%科技、20%船體為設計核心，象徵保利馬「不造船的船公司」營運理念，規劃於10月赴日本訪問，由日返台後，未來P111規劃在台營運，將投入高端旅遊與企業市場。

施振榮說，由於零碳排未來船市場反應強烈，公司正積極推動新產品P77（長度77呎），預計首艘P77將於2026年年中下水後投入營運。

陳其邁表示，P111的誕生不僅是全球第一艘真正淨零碳排船舶，更是台灣科技與產業結合的代表作，能選擇在高雄興達港下水，展現了嘉信遊艇與台灣IT產業的強強聯手，也標誌高雄在全球淨零船舶發展的領先地位。

施振榮表示，未來帛琉推動在地的高端永續旅遊，可以借重零碳排船，但零碳排船的動力來自太陽能、高空風能、氫能等新能源，需要在當地先做好新能源的基礎設施，這也將是保利馬未來與帛琉攜手合作的重要領域。