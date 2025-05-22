快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

漢翔：今年目標交18架高教機 無人機反制系統測試中

中央社／ 台北22日電
漢翔公司董事長胡開宏。聯合報系資料照
漢翔公司董事長胡開宏。聯合報系資料照

漢翔指出，去年營收再創新高，歸功民用業務訂單回升、空軍機隊維保挹注，儘管高教機面臨供應鏈斷鏈挑戰，今年目標再交付18架；漢翔投入發展的「無人機反制系統」，目前已進入系統測試階段。

漢翔今天召開股東常會，由於董事長胡開宏在國外拓展業務，特別指定常務董事、漢翔總經理馬萬鈞代理主持，會中通過113年度盈餘分派，每股配發現金股利1.38元，維持配發率60%，

漢翔去年整體營收達新台幣393億元，再創歷史新高，歸功民用業務訂單回升、空軍機隊維保挹注；在獲利方面，每股盈餘（EPS）2.3元，較112年2.36元小幅下降，主因為供應鏈持續斷鏈及美軍插單，導致勇鷹高教機延遲交運、認列相關罰款。

漢翔今年第1季營收約75億元，每股盈餘0.25元。漢翔指出，高教機截至目前共完成45架交運，儘管供應鏈斷鏈的挑戰仍在，今年全力朝再交付18架的目標前進。

在無人機業務方面，漢翔表示，運用戰機的雷達技術經驗，投入發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段。

民用業務方面，漢翔指出，疫後供應鏈結構鬆動，面對原物料、人力等成本上漲情勢，漢翔順利與客戶談判調價，去年民用機體與發動機相關營收成長至4成占比，毛利也有所成長；今年第1季接獲總額逾85億元的新訂單，將在未來幾年挹注營收。

另外，漢翔的發動機機匣業務新增設備已到位，下半年會配合客戶需求增量，產能可預期將大幅提升。

漢翔指出，持續著力能源業務的拓展，今年3月啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，瞄準國內外用電大戶市場，打造節能不斷電系統，並與馬來西亞縱橫集團合作，目標將電力島推廣至東南亞；4月漢翔並斬獲台電鳳林變電站高階電力設備新建工程，打入台電10年「強化電網韌性建設計畫」，進軍高技術門檻的STATCOM系統建置。

營收 無人機 漢翔

延伸閱讀

國造無人機干擾槍不好用？國防部：待命班採「目獲」攔截

昶瑞機電上櫃拉開蜜月序幕 中籤者若賣出可賺1.8萬元

北市無人機夏令營首推足球對戰 為年底競賽暖身

無人機連續拍到「6隻神話級生物」揭謎樣身分 研究員嗨爆：前所未有突破

相關新聞

統一 Dream Plaza 進度曝光！羅智先親揭：改造金額以10億元為單位

外界關注統一集團（1216）接手原誠品信義商場、預計打造為全新百貨商場「Dream Plaza」的進度與開幕時程，董事長...

影／施振榮領軍打造零碳船 保利馬壹號今高雄下水

由宏碁創辦人施振榮領軍的保利馬公司，今天在高雄興達港舉辦首艘零碳排未來船「保利馬壹號」（Porrima P111）下水典...

首季旅館住房率年增4.95% 國際旅客市場逐步回溫中

交通部觀光署22日公布2025年第1季旅館業旅（包含觀光旅館及旅館）平均房價為3,092元，年增0.88%；在住客人次上...

統一超董座羅智先談會員訂閱制 罕見點名！零售同業只服「這一家」

即便目前7-ELEVEN會員數已來到1,850萬，逼近2,000萬大關，在零售業名列前茅，統一超（2912）今年4月中旬...

台中兩族群愛住！這區和鄰近商圈價差近三倍

台中水湳經貿園區綠美圖預計於12月正式開幕，信義房屋表示，經貿園區目前皆為預售案，屋齡新，且有良好景觀，兩大特點深受年輕...

漢翔：今年目標交18架高教機 無人機反制系統測試中

漢翔指出，去年營收再創新高，歸功民用業務訂單回升、空軍機隊維保挹注，儘管高教機面臨供應鏈斷鏈挑戰，今年目標再交付18架；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。