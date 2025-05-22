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高市府攜新創團隊亮相 InnoVEX AI 助攻秀傳產轉型硬實力

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
高市府攜手AI新創團隊亮相InnoVEX，展示高雄產業轉型的實力與創新潛力，吸引眾多目光，強化高雄在科技與創新領域的競爭力。照片／高市經發局提供
高市府攜手AI新創團隊亮相InnoVEX，展示高雄產業轉型的實力與創新潛力，吸引眾多目光，強化高雄在科技與創新領域的競爭力。照片／高市經發局提供

高雄市政府經發局21日率領5家AI新創團隊參與國際新創展會InnoVEX，並舉辦「亞灣創新驅動力：數位孿生與生成式AI助攻轉型」主題論壇，攜手新創展現AI技術導入傳統產業的具體成果，現場吸引產業與新創代表齊聚，交流合作案例與創新應用。

作為 COMPUTEX 2025 期間的焦點之一，InnoVEX 匯聚全球新創科技與創新應用，高雄此次參展，不僅展示亞灣2.0智慧科技創新園區的成果，也帶領新創團隊登上國際舞台，展現高雄在智慧轉型中的積極行動與技術實力。

高雄市政府經濟發展局廖泰翔局長指出，市府積極推動產業數位轉型，透過「建構亞灣創新生態系計畫」，攜手新創導入生成式AI、數位孿生等前瞻技術，加速製造、半導體等關鍵產業升級。為讓創新方案真正落地，市府不僅提供POC經費支持，也積極促成企業與新創的合作，推動創新技術的落地應用，促進雙方攜手解決產業痛點，將創新轉化為實際成果，展現AI賦能傳產的轉型潛力。

廖局長表示，迄今「建構亞灣創新生態系計畫」已成功吸引29家企業與28家新創參與，促成多項AI技術合作與投資媒合，累計金額突破新台幣2億元，顯示高雄產業對AI創新技術的高度重視。市府將繼續發揮橋樑作用，鏈結國內外AI資源，積極打造完善的AI創新生態圈。

論壇現場，東豐纖維經理林明旺指出，生成式AI的突破為產業帶來更多可能。面對快時尚需求快速變動、開發周期冗長的挑戰，東豐攜手新創團隊NunoX Tech聯覺科技導入紡織AI解決方案，成功因應，並感謝高市府推動亞灣創新生態系，促成企業與新創合作，為產業注入創新動能，加速成果落地。

聯覺科技執行長謝賀祥則表示，團隊開發的高擬真3D數位樣品系統，不僅大幅縮短設計流程、降低打樣成本，現場更展示即時模擬布料效果的平台，展現AI在紡織產業的實務潛力。

摩絡人工智慧執行長高聖翔表示，東豐纖維具備成熟的數位基礎，是AI應用的理想夥伴。團隊將分析設備維護紀錄，找出關鍵洞見，作為AI深化的起點。未來可望導入預測型保養與紡織產業大型語言模型平台（TextileGPT），強化經驗傳承、拓展海外應用，提升製程效率與設備穩定性。這項合作展現AI在產線管理的潛力，也為傳產轉型提供可行路徑。

經發局補充說明，市府將持續深化「建構亞灣創新生態系計畫」推動力道，攜手更多AI新創團隊與產業夥伴，擴大技術應用規模與合作能量，共同加速創新成果落地，推動高雄成為AI應用最具實踐力的城市，帶動南臺灣智慧產業全面升級。

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