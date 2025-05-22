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高鐵去年營收首度破500億 全年旅運7825萬人略增7.06%

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵去年全年旅運人次達7825萬人次，營收首度突破500億，達到531.9億元。聯合報系資料照
台灣高鐵去年全年旅運人次達7825萬人次，營收首度突破500億，達到531.9億元。聯合報系資料照

台灣高鐵公司去年全年旅運人次達7825萬人次，營收首度突破500億，達到531.9億元，日均運量達21.4萬人次，突破2023年全年度日均運量20萬人次。台灣高鐵董事長鄭光遠表示，新世代列車已進入製造階段且可望提前交車，最快2026年第4季新車將自日本來台展開各項測試，預估2027年下半年正式上線。

台灣高鐵今上午召開2025年股東常會，通過「113年度營業報告書及財務報表」、「113年度盈餘分派」兩項承認案，以及「公司章程」修訂案。

針對去年營運及獲利實績，高鐵表示，2024年座位利用率達71.73%，較2023年增加1.06%；全年旅運人次達7825萬人次，較前一年增加7.06％；營收首度突破500億，達到531.9億元；整體日均運量達21.4萬人次，突破2023年全年度日均運量20萬人次，增加逾1.4萬人次。

台灣高鐵2024年二度實施常態增班，自2024年3月1日起，每總班次從1039班增至1060班；另於7月1日起，再增開至每周1103班次，全年共開出5萬7729班次列車，較2023年增加2738班，充分展現高鐵在國內運輸中所扮演的重要角色，並已成為國人最倚賴的大眾交通運輸工具。

營運安全部分，去年全年無可歸責台灣高鐵公司所造成旅客傷亡之事故。全年平均準點率（誤點少於5分鐘）為99.5%，受天然災害影響較2023年略降0.08%；全年平均發車率扣除天災影響達100%。

另外。截至2024年底，高鐵可供分配盈餘達95億9900萬餘元，每股分配現金股利1.05元；財務獲利部分，2024年在旅客對高鐵旅運需求持續成長下，營收531.9億元，較2023年度成長6.8%。

稅前淨利方面，2024年度稅前淨利80.4億元，因2023年認列聯貸合約修改利益68.3億元，使得2024年稅前淨利較2023年減少近17億元。

鄭光遠表示，近年公司在國際政經情勢動盪中依然穩健成長，要感謝股東一路走來對於台灣高鐵的鼎力支持。同時，經營團隊也積極把握商機，帶領全體員工為旅客提供優質服務，並不斷為股東創造獲利。

鄭光遠說，目前新世代列車已進入製造階段並可望提前交車，最快2026年第四季新車就可以自日本來台展開各項驗證測試，預計2027年下半年正式上線。

同時，台灣高鐵也積極推動「車站服務2.0」的設施提升計畫，搭配現有700T列車車廂內的各項設施升級，盼屆時旅客不只可以體驗新世代列車的嶄新服務，更可以明顯感受到煥然一新的台灣高鐵。

高鐵 股東 營收

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