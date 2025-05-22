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統一超股東會／董座羅智先：匯率問題恐怕比關稅更嚴峻

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超22日舉辦股東會，由董事長羅智先主持。嚴雅芳/攝影
統一超22日舉辦股東會，由董事長羅智先主持。嚴雅芳/攝影

統一超（2912）22日舉辦股東會，董事長羅智先表示，美中貿易局勢升溫，雖目前對超商通路尚未造成直接衝擊，但關稅與匯率問題「只是時間問題」，後續一定會逐步反映，並強調「匯率問題恐怕比關稅更嚴峻，影響面也更深遠」，預期第2季起將較明顯浮現影響。

談到景氣，羅智先說，「一年比一年更辛苦」，今年受到匯率、關稅、通膨等不確定因素影響，挑戰程度更甚以往。不過，公司展店腳步不受影響，仍將持續推動7-ELEVEN門市拓點，全年預計新增150至200間門市。

儘管經濟環境充滿挑戰，羅智先表示，7-ELEVEN持續展店，是因為便利商店型態正逐步轉向「社會服務據點」角色，不僅滿足日常消費，更提供物流、繳費、寄件等多元功能，「服務需求是無限的，社會若有需要，就必須更靠近使用者」，也因此帶動對據點密集度的持續需求。但他也坦言，租金與營運成本逐年升高，之前如何尋求平衡，是很大考驗。

談到中國大陸市場，羅智先說，「我們在中國是渺小又渺小」，但會按照自己的步伐穩健推進。尤其這幾年在當地的營運慢慢找到方向，團隊逐漸產生信心，也能放大膽去思考。雖然仍在虧損當中，但經濟學中講究「邊際效益」，做生意虧損不是最可怕的事，關鍵是每一塊虧損能帶來多少營收，這個營收數字是否持續增加。目前看來雖還在虧損，但離損平點越來越近就代表是正確方向。

市場關注統一持續擴大電商布局，未來對電商事業的期許？羅智先表示，統一超對電商的投入其實「才剛開始」，目前仍處於「練習進入這個世界」的階段，並強調旗下電商仍處於「復原期」，無法期待立竿見影的成效。

他也指出，目前投資的各電商各自發展營運模式，統一超並無整併議題，而是希望「恢復原來特色」，在供應鏈、員工與消費者信心逐步修復後，重新出發。預期需要三到五年時間沉潛與修復。

電商 羅智先 匯率

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