路易莎進軍健康餐 單店業績年增率最少10%

路易莎（2758）全力進擊多元化餐飲市場，董事長黃銘賢說，從咖啡、健身房到餐廳， 2025年餐飲布局的速度會加快，整合中央廚房及各種採購優勢，未來展店的速度會加快，路易莎也會進軍各種健康餐，這是一種1加1的銷售，單店業績年增率最少達10%。

黃銘賢指出，路易莎現在的總店數達560家，自有200家店，因為展店數已經達一定規模後，六年前就一直測試各種可能性，餐加餐飲的收入，提升單店的營收，其中，餐的銷售約占總銷售4成，餐的獲利其實蠻好的。

今年咖啡豆的成本增加，去年11、12月開始成本不斷攀升，1個月成本會增加500、600萬元，所以第1季比較辛苦，會間接吃掉獲利；多元化餐飲推動長期可以降低咖啡豆上升的壓力。

因為路易莎有中央廚房，可以維持品質，降低各種生產成本；台北車站店目前沒有內用，該店今年強推健康餐盒，現在這個店的業績年增率達40%、50%，餐飲的投入採鼓勵員工自願投入為主，才會開始大量銷售，必須給員工多一點時間去適應提供餐飲服務流程。

為了推出健康餐，4月陸續在微風南山等各主要的直營店銷售測試，目前已經有190間投入銷售，5月會200家直營店全面銷售；加盟店依人力調整進度開始陸續導入，包括各種備料準備，就會開始導入。

輕食產業可以陸續跟各大飯店合作，健康餐的銷售量非常可觀，有些企業中午採購量都是上百盒在出貨；目前轉運門市銷售量很大，健康餐已經看到全顧客層都需要的趨勢，有些顧客變早午餐10點就開始點餐。

路易莎未來的展店分兩個部分，路易莎主體，第一，不是擴大加盟數，期望是內部伙伴自行創業開店為主，第二直營門市擴展，推出健康餐等也不是以展店數為主，而是擴大路莎單店營收。

黃銘賢分析，集團目前旗下計有路易莎咖啡約560間（含直營店與加盟店）、青焰炭火熟成牛排2間、玖仰9間（6間直營、3間加盟）、初泰2間、SUN BERNO光焙若蔬食3間、丹生炊事1間、Louisa BAKERY麵包坊2間、self room 健身房目前1間店。

餐飲共有7品牌「初泰PIKUL泰無限」、「青焰」及健身、麵包坊等，今年餐飲會積極展店，今年7個品牌已經增加約10多家店，預計年底還會再開3、5間店，餐飲2025年營收年增成長2、3成，明年餐廳會繼續成長預估會達到6成。

黃銘賢進一步表示，去年所有的員工會面加薪，幅度約15%，短期對公司的獲利會造成影響，多元化的餐飲加入後，路易莎的業績會穩健成長；再加上自動化系統導入，等伙伴都習慣後，人事成本也會下降，總公司也會推出各種有趣的飲品跟餐飲，長期獲利才會提升。

加盟業者需要更多業績突破機會，所以要推出更多的產品包括健康餐飲，才能讓單店的營收衝高，總公司全力支援，鼓勵加盟主在第1家店成功獲利後，繼續再開第2家、第3家店，店的規模也不一定要很大，可以增加外帶銷售的提升。