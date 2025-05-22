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材料股東會／今年絲束訂單已敲定 逾九成為長單

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
材料董事長王克璋。記者謝柏宏/攝影
材料董事長王克璋。記者謝柏宏/攝影

材料-KY（4763）22日舉辦股東會，宣示今年接單以穩定年度合約為主，雖然首季毛利率下滑，但公司今年全年絲束訂單已經簽好，九成以上都是長約，全年獲利仍持穩健看法。

材料22日股東會並表決通過變更每股面額由10元變更為1元。

材料22日股東會被問到今年首季毛利率降至58%主因，公司回應去年同期產品組合較少醋片、且市場供不應求、有許多急單，今年則有較高醋片比重。

材料表示，今年穩健以年度合約出貨為主，公司看今年絲束年度訂單已經談妥、能見度長，對公司全年獲利仍持穩健看法。

材料第1季合併營收為41.54億、年增15%，毛利率58.4%，年減少8.8個百分點、季減少4.1個百分點，主要係受產品銷售組合影響，稅後淨利為20.31億元，年減約3.4%、季減約23.9%，單季EPS 20.53元，賺逾2個股本。

材料因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡的可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；3月初已啟用工與中峰化學規模相當的醋片新廠。

材料認為，在絲束和醋片需求強勁及原物料成本維持低檔下，獲利核心穩固。

展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠；另材料看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。目前訂單能見度良好，2025年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能擴增完成之下，樂觀看待成長動能延續。

股東會 營收 毛利率 材料

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