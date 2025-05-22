新美齊股東會／董座林傳捷：下半年房市價平、量微增

新美齊（2442）22日召開股東會，由董事長林傳捷親自主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利0.08元、股票股利0.16元，會後林傳捷指出，今年房市仍受到信用管制影響，狀況不明朗，但下半年會比上半年小幅回溫，預期會「價平、量微增」。

林傳捷指出，儘管近期房市狀況不明朗，但公司未來開發腳步仍不會停止，若有好的地段會購置，也會積極參與都更、危老、合建等領域，今年暫定不會推案，主要是房市時機不好，不會硬要推案，會一直滾動式調整。

新美齊2024年稅後純益3.14億元，年減26％，每股稅後純益1.2元，配發每股現金股利0.08元、股票股利0.16元，合計股利0.24元。22日股東會，現場小股東關心股利政策，認為配發率沒有過去高。

林傳捷解釋，由於市場土建融、央行打炒房等都對開發商造成影響，因此要保留一些盈餘，當然若未來有好的獲利，也會回饋給股東，另外，待公司資金更充裕後，希望未來每年都可以穩定有60-80億元推案量。

今年房市買氣低迷，不過日前輝達（NVIDIA）宣布台灣總部落腳北士科後，市場認為將掀起區域房市買氣，林傳捷認為，科技、AI產業會帶動區域熱況，但不會讓房市全面復甦，主要是貸款、民眾購屋信心還是偏低，科技設廠利多激情過後，還是得回歸正常，整體而言，除非政策寬鬆，不然今年房市就是如市場預期量縮。

不過，他指出，今年329檔期很冷，但下半年各公司的股利陸續發放後，應該可增添部分購屋族資金動能，因此預期928檔期會比329檔期好，下半年會比上半年「價平、量微增」。