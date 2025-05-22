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外在環境變化大 羅智先：匯率比關稅議題更嚴肅

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一超董事長羅智先今日表示，匯率議題比關稅更嚴肅，會產生什麼漣漪，還是需要一段時間觀察。記者林海／攝影
統一超董事長羅智先今日表示，匯率議題比關稅更嚴肅，會產生什麼漣漪，還是需要一段時間觀察。記者林海／攝影

關稅匯率等不確定因素衝擊大環境，市場的不確定因素增長，統一超董事長羅智先今日表示，對超商來說並不是衝擊第一波，但對市場一定會有影響，且匯率議題比關稅更嚴肅，會產生什麼漣漪，還是需要一段時間觀察。

統一超今舉行股東會，通過配發現金股利9元。統一超去年營收3379.32億元，創歷史新高，稅後純益為115.3億元，年增8.72%，每股純益11.1元，同寫歷史次高紀錄，僅次於2017年出售大陸星巴克股權帶來的一次性收益。

統一超今年第1季獲利衰退，但羅智先表示，並非關稅或匯率影響，主要是比較基期，而第2季才看得出來匯率與關稅因素的影響程度。

雖然外界認為新台幣升值對於內需產業有幫助，但羅智先表示，事實上成本可以分為二部分，原物料是一部分，原物料的處理卻是另一部分成本，可能還高過於原料取得；對於今年景氣，羅智先表示，過去認為每一年都很辛苦，但回頭來看，其實一年比一年更辛苦，今年不確定因素更多。

至於景氣是否會影響展店規模，羅智先則說，現在超商愈來愈趨向社會服務的概念，從過去商品本身，會去計算多少人口能支撐一家店，但現在服務功能愈來愈強，就不是用這個基礎計算，而人在服務上的需求是無限的，對展店的需求就會存在，而租金等所有營運成本不斷提升，要如何保持平衡是一大挑戰，到目前為止，每年150~200家的展店目標並未改變。

統一接連買下雅虎台灣電商與網家30%股權，被問及電商布局是否已經完整，羅智先表示，統一才剛開始進入到這個世界，會否再去布局外送平台，甚至買下，foodpanda，但對於任何拉近與消費者距離的方式都會嚴肅思考。

關稅 羅智先 匯率

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