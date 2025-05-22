日勝生股東會／房市第4季有機會回溫 館前路打造27層大樓

日勝生（2547）今天舉行股東會，總經理劉垚凱表示，房市第4季有機會回溫，日勝生正積極推動台北市精華區館前路都市更新案，規劃打造地上27層A級智慧綠建築辦公大樓，預計今年第4季核定計畫，2030年第4季完工，為市中心注入嶄新商辦能量。

劉垚凱表示，面對全球政經變局與AI科技的快速演進，日勝生積極推動數位轉型，不僅鞏固核心事業，並以資源循環AI智慧再生為成長新引擎，開創長期價值。

其中在桃園打造「都市小水庫」，建置了台灣首座AI智慧再生水廠。展望未來，日勝生將深化AI數位轉型策略，強化循環經濟與永續建設布局，持續以創新精神與前瞻思維，為股東創造穩健長遠的價值。

另外，日勝生參與台中捷運沿線之聯合開發案，推動TOD模式（大眾運輸導向開發），「文心崇德站案」已進入申報開工前置作業階段、「南屯站案」及「文心櫻花站案」分別進行都市設計審議及都市計畫調整。未來將融合智慧綠建築設計、數位建模（BIM）應用與低碳（低蘊含碳）建築認證，打造兼具居住、交通與商業價值的聯合開發案。

根據台中市政府資料，文心崇德站於2025年第1季單站旅運量已突破29萬人次，在中捷第一季旅運408萬人次之中，穩居單站旅運量第3名，顯示該區域高度人口密集與商業活絡性，未來將隨台中市府規劃中的機場捷運橘線、捷運藍線延伸太平、及屯區環狀線等計畫推進，形成更具發展潛力的軌道經濟生活圈。