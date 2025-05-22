高鐵股東會／通過配發股息1.05元 新世代列車將在明年交車

台灣高鐵（2633）22日上午召開股東常會，通過「113年度營業報告書及財務報表」、「113年度盈餘分派」兩項承認案，以及「公司章程」修訂案，每股分配現金股利1.05元。台灣高鐵公司董事長鄭光遠表示，新世代列車即將在2026年開始交車，台灣高鐵未來營運、服務都更加精采可期。

對於今年營運展望，台灣高鐵公司董事長鄭光遠表示，近年公司在國際政經情勢動盪中依然穩健成長，感謝股東及消費者對台灣高鐵鼎力支持；經營團隊也積極把握商機，不斷為股東創造獲利，台灣高鐵更加精采可期。

鄭光遠強調，目前新世代列車已進入製造階段並可望提前交車，最快2026年第4季新車就可以自日本來台展開各項驗證測試，預計2027年下半年正式上線；同時，台灣高鐵公司刻正積極推動「車站服務2.0」的設施提升計畫，搭配現有700T列車車廂內的各項設施升級，希望屆時旅客不只可以體驗新世代列車的嶄新服務，更可以明顯感受到煥然一新的台灣高鐵。

2024年台灣高鐵全年旅運人次達7,825萬人次，營收首度突破5百億達到531.9億元；整體日均運量達21.4萬人次，突破去年112年全年度日均運量20萬人次；台灣高鐵2024年二度實施常態增班，自2024年3月1日起，每周總班次從1,039班增至1,060班；另於7月1日起，再增開至每周1,103班次，全年共開出57,729班次列車，較2023年增加2,738班，充分展現高鐵在國內運輸中所扮演的重要角色，並已成為國人最倚賴的大眾交通運輸工具。截至113年底，台灣高鐵公司可供分配盈餘達新台幣95億9千9百萬餘元，每股分配現金股利1.05元。

台灣高鐵2024年在旅客對高鐵旅運需求持續成長下，營收531.9億元，年增率6.8%；稅前淨利80.4億元，因112年認列聯貸合約修改利益68.3億元，使得113年稅前淨利較112年減少近17億元。