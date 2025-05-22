敬鵬看第2季初步持平首季 工業成長動能力拚優於首季

車用PCB廠商敬鵬（2355）提到，目前第2季初步看持平首季，主要看工業成長動能力拚優於首季，公司並持續開拓工業應用，主要配合人工智慧（AI）應用促使工業應用成長。

敬鵬公告預定5月29日交易所召開法說會，屆時說明營運。敬鵬在2021年前是台商車用PCB龍頭，過去因兩年PCB大廠健鼎（3044）高階車用HDI產能開出痛失寶座，近年台商車用PCB龍頭皆為健鼎。

展望未來，敬鵬提到，估整體2025年全球車市目前則先以持平看待，低軌衛星應用目前仍在台灣生產，按照客戶需求，泰國舊廠改建按照進度6月底就緒，至於泰國新廠設計預計6月和主管機關定案下半年動工，建廠最快需要約一年，後續仍看當地情況而定。

敬鵬今年首季車用營收占比75%，首季營收工業占比快速拉升至13%，通訊約7%，其他是消費4%，其餘為其他應用。

敬鵬提到，第2季初步看持平首季，主要看工業成長動能力，若工業應用穩健成長有助拚優於首季。