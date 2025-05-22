4月預售買氣升溫！專家：市場資金並非匱乏、只欠信心東風

住展雜誌22日發布最新北台灣新建案市場概況，住展風向球4月燈號持續為代表穩定的綠燈，分數是45.7分，房市現況不明朗下，多是指標大案敢勇於進場，但買氣反而集中推升，成交組數、來客組數較上月小幅走升。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，目前市場若是主打讓利價、規劃小坪數、低總價，或是區域新案稀缺等因素，指標案銷售狀況不錯，亦拉抬整體成績，顯見市場資金雖保守，卻非匱乏，只欠信心東風。

供給面上，新成屋在4月推出的戶數月減600多戶，落至僅200餘戶，無指標案可言，個案至多是20多戶量體，整體冷清。預售屋推案量雖呈月增，但僅比3月多約30億元，兩個月都是單月800多億元，等同今年329檔期只推出約1,700餘億元，相比前幾年可來到2、3,000億元，落差不言可喻。

其中以新北市林口區、台北市松山區各有破百億元大案為指標，50至100億元則為桃園市中路重劃區的中大坪數案，與新北市土城區的廠辦案，其餘能有數十億元案量者僅約6案，都得品牌、地段優勢兼具才敢上場。

不過，供給量小對需求面有所刺激，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數有所增加，來客組數為24.8組，成交組數是2.7組，為去年9月央行第七波打房政策以來新高，出於當前勇敢進場案大多有著指標意義，促成個案熱潮不意外。

像新北市板橋區江翠重劃區案訴求友善價格，新店區央北重劃區案則因區域新案稀缺，輔以小坪數低總價規劃，單周達破百組賞屋量，成交組數達20多組，還有如台北市文山區、新北市中和區去年推出的大案銷售穩定，皆拉抬銷售總成績。

即便個案推升買氣，回溫力道尚緩，加上指標案量體也大，不論新舊案的去化時間均得一年半載，4月待售建案數仍走升，來到1,271案，持續為3年半以來高點，所幸增幅放緩，增加36案，不比前兩月各有74、57的增加案數，建商推案能延就延，也算自主控制推案時辰，以免劇烈賣壓。另以桃園市待售案增案較多，二線區域大園區、觀音區，或是熱門地域捷運A7、A20站一帶的銷售速度慢，庫存水位上升。

價格方面，開價與成交價之間維持一成以內，建案不降價，要進場的買方倒是「嘴上喊貴，出手很誠實」。另，也有小宅物件的總價誘因，換算單價居高不下。而台北市的議價率較高，大安區、松山區還是有新案來到單坪200萬元，然買氣集中在100-120萬元，甚至萬華區、內湖區、文山區有9字頭新案，首都高房價亦難一概而論，稍拉大議價空間。

展望後況，陳炳辰指出，520檔期供給量縮確立，之後雖還有台北市北士科重劃區、大巨蛋周邊，和新北市的林口新市鎮、央北重劃區，與基隆市中山區有可期待指標案，但台北市北車一帶、桃園市的青埔與A7生活圈 、新竹市東區等更多其他大案依然能延就延，建商心態不算樂觀，惟新案供給偏少的有限選擇下，買氣或也較能集中推升。