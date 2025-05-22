減量推大案！市調：4月預售案來客、成交都增加 房市燈號續亮綠燈

住展雜誌發布最新預售市場調查，4月雖有川普關稅風暴，但在業者改變策略只推大案，供給量減少下，預售案來客組數、成交組數均走升，房市燈號持續亮出代表穩定的綠燈。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，現況不明朗，供給面謹慎，非主流的新成屋在4月推出的戶數月減600多戶，落至僅200餘戶，無指標案可言，個案至多是20多戶量體，整體冷清。

預售屋推案量雖呈月增，但僅比3月多約30億元，兩個月都是單月800多億元，等同今年329檔期只推出約1,700餘億元，相比前幾年可來到兩、三千億元，相差極大。

陳炳辰表示，4月建案多得兼具品牌、地段優勢才敢上場，包括新北市林口區、台北市松山區百億元大案，桃園市中路重劃區的中大坪數案等。

他表示，建商策略明顯奏效，供給量小，讓指標建案每周平均來客組數、成交組數增加，來客組數為24.8組，成交組數是2.7組，為去年9月央行第七波打房政策以來新高，主要是當前勇敢進場個案，多具有一定吸客條件。

如新北市板橋區江翠重劃區案訴求友善價格，新店區央北重劃區案則因區域新案稀缺，輔以小坪數低總價規劃，單周達破百組賞屋量，成交組數達20多組。

即便個案推升買氣，回溫力道尚緩，4月待售建案數仍走升，來到1,271案，為3年半以來高點。桃園市待售案增案較多，二線區域大園區、觀音區，或是熱門地域捷運A7、A20站一帶的銷售速度慢，庫存水位上升。

價格方面仍無變動，開價與成交價之間維持一成以內，小宅物件因有總價誘因，單價居高不下。台北市的議價率較高，大安區、松山區還是有新案來到單坪200萬元，但買氣集中在單價100萬-120萬元，拉大議價空間。

陳炳辰指出，520檔期供給量縮確立，之後雖還有台北市北士科重劃區、大巨蛋周邊，和新北市的林口新市鎮、央北重劃區，與基隆市中山區有可期待指標案。