快訊

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬逆轉尼克拔頭籌

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

蔡依林、彭于晏爆復合6年！ 網挖3大曖昧互動：太甜蜜

華航首創AI客服全新升級上線 提供更聰明的數位服務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航全新「AI 客服」升級上線，能更深入理解旅客多元且複雜的提問，提供更貼近需求的智慧回應與建議，打造前所未有的數位服務新體驗。華航提供
華航全新「AI 客服」升級上線，能更深入理解旅客多元且複雜的提問，提供更貼近需求的智慧回應與建議，打造前所未有的數位服務新體驗。華航提供

華航（2610）22日宣布，全新升級的「AI 客服」正式上線，成為全球航空業導入生成式 AI 技術先驅，更是國籍航空中首家以生成式 AI 為思考核心、優化線上客服體驗的航空公司。升級後的「AI 客服」具備更強大的語言理解與智慧應答能力，支援多國語言，並新增計算推理與行程推薦等智慧功能，為全球旅客打造前所未有的數位服務新體驗。

華航全面升級線上客服系統，導入生成式 AI 平台，運用語意分析與邏輯推理技術，突破傳統關鍵字比對的限制，能更深入理解旅客多元且複雜的提問，提供更貼近需求的智慧回應與建議。無論旅客身處何地、位於哪個時區，「AI 客服」皆可即時提供協助，大幅提升查詢效率與使用便利性。

升級後的「AI 客服」，除了原有支援的中文、英文及日文外，現已擴展至包含德文、西班牙文、義大利文、韓文、越南文、泰文、印尼文、馬來文等數十種語言，涵蓋華航全球航線主要市場，讓來自世界各地的旅客皆能以最熟悉的語言，獲得即時且個人化的服務。若旅客正規劃行程，「AI 客服」也可化身數位旅遊小秘書，提供景點推薦與行程建議，協助旅客打造理想旅程。

華航持續推動數位創新，致力結合最新 AI 技術升級旅客服務體驗，並成為首家榮獲卓越客戶服務獎「最佳 AI 系統應用團隊」的國籍航空，同時領先導入「AI 客服應答質檢系統」，提升服務品質與準確性。華航網站全新風貌即日起上線，結合國籍航空首見 IG 限動風格、熱門功能網頁視覺優化，拉近與旅客距離，訂位購票服務也推陳出新，提供獨家優惠；華航 App 擴充支援全球 12 語系，貼近各國旅客需求，提供更便捷的智慧服務。

華航 航空業 客服 AI

延伸閱讀

「星期三」第二季來了！母女關係極緊繃　黑暗火花升級

龜記小巨蛋店升級了！滿額送LOGO燈箱、加價送保冷袋

華航將「台北101好水」搬上豪華商務艙 限量6000瓶

台北101登萬呎高空 華航班機限定快閃

相關新聞

高鐵股東會／通過配發股息1.05元 新世代列車將在明年交車

台灣高鐵（2633）22日上午召開股東常會，通過「113年度營業報告書及財務報表」、「113年度盈餘分派」兩項承認案，以...

減量推大案！市調：4月預售案來客、成交都增加 房市燈號續亮綠燈

住展雜誌發布最新預售市場調查，4月雖有川普關稅風暴，但在業者改變策略只推大案，供給量減少下，預售案來客組數、成交組數均走...

華航首創AI客服全新升級上線 提供更聰明的數位服務

華航（2610）22日宣布，全新升級的「AI 客服」正式上線，成為全球航空業導入生成式 AI 技術先驅，更是國籍航空中首...

材料股東會／今年絲束訂單已敲定 逾九成為長單

材料-KY（4763）22日舉辦股東會，宣示今年接單以穩定年度合約為主，雖然首季毛利率下滑，但公司今年全年絲束訂單已經簽...

新美齊股東會／董座林傳捷：下半年房市價平、量微增

新美齊（2442）22日召開股東會，由董事長林傳捷親自主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利0.08元、股...

外在環境變化大 羅智先：匯率比關稅議題更嚴肅

關稅、匯率等不確定因素衝擊大環境，市場的不確定因素增長，統一超董事長羅智先今日表示，對超商來說並不是衝擊第一波，但對市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。