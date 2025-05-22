華航首創AI客服全新升級上線 提供更聰明的數位服務

華航（2610）22日宣布，全新升級的「AI 客服」正式上線，成為全球航空業導入生成式 AI 技術先驅，更是國籍航空中首家以生成式 AI 為思考核心、優化線上客服體驗的航空公司。升級後的「AI 客服」具備更強大的語言理解與智慧應答能力，支援多國語言，並新增計算推理與行程推薦等智慧功能，為全球旅客打造前所未有的數位服務新體驗。

華航全面升級線上客服系統，導入生成式 AI 平台，運用語意分析與邏輯推理技術，突破傳統關鍵字比對的限制，能更深入理解旅客多元且複雜的提問，提供更貼近需求的智慧回應與建議。無論旅客身處何地、位於哪個時區，「AI 客服」皆可即時提供協助，大幅提升查詢效率與使用便利性。

升級後的「AI 客服」，除了原有支援的中文、英文及日文外，現已擴展至包含德文、西班牙文、義大利文、韓文、越南文、泰文、印尼文、馬來文等數十種語言，涵蓋華航全球航線主要市場，讓來自世界各地的旅客皆能以最熟悉的語言，獲得即時且個人化的服務。若旅客正規劃行程，「AI 客服」也可化身數位旅遊小秘書，提供景點推薦與行程建議，協助旅客打造理想旅程。

華航持續推動數位創新，致力結合最新 AI 技術升級旅客服務體驗，並成為首家榮獲卓越客戶服務獎「最佳 AI 系統應用團隊」的國籍航空，同時領先導入「AI 客服應答質檢系統」，提升服務品質與準確性。華航網站全新風貌即日起上線，結合國籍航空首見 IG 限動風格、熱門功能網頁視覺優化，拉近與旅客距離，訂位購票服務也推陳出新，提供獨家優惠；華航 App 擴充支援全球 12 語系，貼近各國旅客需求，提供更便捷的智慧服務。