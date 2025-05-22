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信義房屋辦永續講座 WeMo 創辦人暢談「以共享經濟實現低碳生活」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋攜手淡江大學舉辦「信義社會影響力永續系列講座」，盼透過產學合作擴大永續影響力。第二場邀請Wemo Scooter創辦人吳昕霈（右）分享專業觀點，圖左為信義企業集團人資長黃吉良。 （圖／信義房屋提供）
信義房屋攜手淡江大學舉辦「信義社會影響力永續系列講座」，盼透過產學合作擴大永續影響力。第二場邀請Wemo Scooter創辦人吳昕霈（右）分享專業觀點，圖左為信義企業集團人資長黃吉良。 （圖／信義房屋提供）

台灣人愛機車，卻讓城市逐漸被機車淹沒。面對空氣汙染、交通壅塞與碳排壓力，信義房屋攜手淡江大學舉辦「信義社會影響力永續系列講座」，盼透過產學合作擴大永續影響力。第二場邀請WeMo Scooter創辦人吳昕霈，以「從個人開始：如何以共享經濟實現低碳生活」為題，探討交通現況、空汙與循環經濟的可能。

吳昕霈在演講中描繪台灣「機車王國」的獨特景象，全台近1400萬輛機車，停放在路邊的閒置機車如同「不會動的假人」，大量佔據城市空間，都市化進程也加劇了交通壓力。他分享，交通運輸是台灣碳排放第二大來源，空氣汙染尤其是PM2.5，更是台灣過敏人口增加的重要因素。

共享電動機車在紓解交通壓力上有其角色，更以綠能驅動的本質，成為減碳與城市永續的重要助力。吳昕霈指出，歐美的國際研究數據顯示，平均一台共享汽車可取代7至15台不等的私有車輛，目前WeMo已擁有約7000輛電動機車，每月使用次數達數十萬，相較於燃油機車，每年減少的碳排放量相當於數座大安森林公園的吸碳量。

為推動永續交通發展，WeMo近幾年也積極與政府合作，爭取將共享運具納入淨零排放的政策框架，並致力提升服務便利性，如爭取納入TPASS公共運輸票證系統及增設專屬停車位，期望推動共享電動機車成為永續生活方式的選項，實質減少城市機車數量，改善交通環境與空氣品質。吳昕霈強調，面對嚴峻的環境挑戰，企業應扮演更積極的角色，透過創新服務引導消費者選擇更永續的生活方式，其影響力往往大於單純呼籲個人行動。

吳昕霈強調，共享經濟與永續發展密不可分，信義房屋亦以企業行動回應，從交通工具到生活用品，共享與循環的思維正逐步形塑資源使用模式。自2018年起，信義房屋推動循環經濟，推出「社區物品借用服務」，於全台數十家分店提供如電動工具、大型行李箱等低頻但必要物品，讓共享使用取代單獨擁有的消費文化。同時設置「二手書小圖書館」，提升循環使用，實踐共生共享的減廢精神。

此外，信義房屋「社區一家」亦曾支持逢甲大學「再寵生活」團隊，推動以廢棄舊衣再製寵物用品的循環經濟專案，獲2024年大專青年組首獎，兼顧環保議題與弱勢婦女就業機會。

無論是以共享機車重塑城市移動的WeMo，或透過日常實踐推動循環經濟的信義房屋，皆展現企業在永續轉型中的積極角色。信義房屋表示，「信義社會影響力永續系列講座」旨在提升大眾對永續議題的理解，並以自身實踐經驗，鼓勵更多夥伴參與行動。未來將秉持「以人為本」、「社區共好」理念，用行動，讓永續發生。

電動機車 信義房屋 WeMo

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