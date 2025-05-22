合一：Fespixon 新藥在星國具成本節約藥事經濟優勢

合一（4743）22日公告，Fespixon新藥以顯著臨床療效執行藥事經濟學分析，顯示在新加坡醫療情境下，具有成本節約藥事經濟優勢，獲國際知名SCI期刊Diabetes, Obesity and Metabolism接受並向國際發表。進一步支持Fespixon於臨床療效與藥事經濟優勢，亦為未來納入新加坡國家醫療保險之標準治療提供關鍵依據。

Fespixon（研發代號ON101）為全球首創調節傷口巨噬細胞之新藥，透過重塑M1/M2巨噬細胞平衡、改善糖尿病足部潰瘍（DFU）局部免疫環境，臨床證實具顯著加速癒合之療效，已於國際多中心三期臨床試驗中獲得驗證。

合一表示，此研究針對新加坡DFU病患進行成本效益分析，評估Fespixon加上常規照護（GWC）相較GWC單獨使用之經濟效果。結果顯示，Fespixon於新加坡醫療體系下，亦展現藥事經濟學優勢。Fespixon組不僅提升病患生活品質（QALY增加0.15），更可於5年內平均為每位病患節省約16,237美元的醫療成本，在高風險亞群（如：血糖控制不佳、傷口大於5cm2、潰瘍超過6個月）中節省幅度更高，ICER介於－$161,963至－$199,130美元，顯示Fespixon為具高度成本效益（成本節約）的先進療法。

合一21日獲外資小幅回補23張、自營商續買超14張，股價收漲1.31%、報62元。