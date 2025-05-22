普生竹創大樓開幕啟用 AI 精準醫療、大健康布局再升級

精準醫療大廠普生（4117）21日於新竹縣AI智慧園區舉辦竹創大樓開幕典禮，由董事長林宗慶親自主持，攜手多位產官學界貴賓共同啟動點燈儀式。

林宗慶表示，看好精準健康產業長期發展趨勢，竹創大樓於AI園區擴建採用模組化設計，並導入「真、善、美」三大理念。所謂「真」，代表大樓結合智慧建築技術，內建AI大數據應用與儲能系統；「善」則體現在健康建築設計上，建築內部PM 2.5濃度優於外部環境，有助提升室內空氣品質；至於「美」，則是對綠建築與ESG實踐的重視，展現普生推動永續發展的承諾與行動。

普生竹創大樓定位為建立全球AI液態切片血液循環腫瘤細胞大數據生產及臨床實驗室模組中心，全球環肽藥物開發及生產模組中心，以及全球CDMO模組中心，以在地化生產、提供專業檢測服務滿足市場需求，貢獻健康台灣，健康世界的願景。

普生致力成為世界級檢驗技術指標公司，守護全民健康為願景，深化精準醫療、布局大健康領域，為因應全球AI醫療新浪潮，普生持續投入AI技術整合CellBio液體活檢技術應用，開發數位螢光掃描設備及數位掃描AI分析服務，有效將製作完成的CTC片子進行數位化的影像掃描及儲存，往前推展AI影像判讀技術，有效輔助醫師進行癌症相關精準診斷和治療。

普生2025年累計前四月旗下精準醫療、數位醫療診斷服務、新藥及生物保健品開發等三大業務營收比重分別為64％、17％、19％。其中，針對精準醫療業務方面，近年採取「設備+檢測試劑產品」銷售服務策略，深化醫療、診所、實驗室等客戶業務合作，旗下化學發光免疫分析（CLIA）技術平台陸續獲斬，手握台灣、斯里蘭卡地區訂單實績，目前亦積極拓展中東、東南亞地區業務接單，有望隨著旗下設備銷售增加，有助於創造穩健檢測試劑產品良好需求。

普生指出，旗下化學發光免疫分析（CLIA）技術平台，可應用於腫瘤標記、甲狀腺、傳染病、賀爾蒙、細胞激素、心血管等多項適應症檢測，搭配普生大通量及小通量之全自動化學發光免疫分析儀器，可滿足各醫療通路客戶多元需求，目前針對多項化學發光相關試劑申請台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可，進一步鞏固在精準醫療領域的市場競爭力。

展望未來營運，憑藉普生具備研發、製造、臨床實驗及各國經銷業務布局等一條龍營運模式，持續發展全方位診斷服務，開發新技術及新產品，並延伸至生物製藥與個人保健產品，以期達個人化診斷及精準醫療之目標，另一方面，除積極擴大全台各大醫院、診所合作契機，以及海外經銷布局，提升GBC普生品牌全球市場知名度，創造未來營運正面效果挹注。