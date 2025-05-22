創業之星選秀 快來報名 台新銀友善金援 力挺新創

台新銀行秉持「創新、靈活、以客為本」的核心精神，持續深耕中小企業與新創生態系，在快速變動的市場中打造具韌性與競爭力的成長平台，發揮金融業的支持價值，助力台灣新創產業穩健茁壯。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

今年創業之星選秀大賽邁入第九屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

台新銀行表示，根據全球創業觀察（GEM）2025年發布的《全球創業觀察報告》，台灣在56個受評比經濟體中排名全球第三，其中「實體基礎建設」、「政府政策、稅法與官僚行政」、「商業與專業服務基礎建設」皆取得優異的成績，足見台灣新創企業發展具相當水準。

創新創業為經濟成長的重要推力，因此政府長期投入與優化企業創新環境，滿足不同創業階段發展所需。經濟部中小及新創企業署針對人才培育、市場擴展及研發創新推出相關措施，像是提供數位學習平台的「中小企業網路大學校」，協助中小企業取得產業新知與專業技能；「小型企業創新研發計畫」則是依中小企業提出的研發計畫提供資源協助，引導其投入研發或轉型，提高中小企業技術水平。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，除了政府強力支持外，台新銀行也大力相挺中小新創企業，提供友善的申貸門檻，只要有統編、年營收達40萬元且成立滿半年即可申請，文件備齊最快4小時核准，協助企業快速籌措資金，即時因應市場拓展、產品開發與技術創新等挑戰。

台新銀行長期與信保基金合作，協助中小企業取得信用保證，並介接中企署建立的中小企業融資服務平台，為公司進行財務健檢，強化徵信風險評估。

此外，台新銀行提供多元的融資方案，公司或負責人如有不動產，除了可以透過原屋融資取得額度外，還可將房屋設定第二次序抵押權作為副擔保，額外取得最高500萬元的資金，為營運周轉另闢蹊徑。

台新銀行深耕中小企業不遺餘力，針對電商、藥局或連鎖加盟業等小型創業公司推出小額創業金，協助企業快速起步，迄今已連續13年獲得經濟部「信保金質獎」肯定，未來將持續陪伴企業萌芽茁壯，強化長期競爭力及建立優勢地位，成為中小企業強而有力的支柱。

本屆賽事即日起至5月31日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2025/innovation/index.html登記。