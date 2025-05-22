裕隆看車市掛牌恐不到45萬輛 和泰車也保守看待

貨物稅、關稅調降議題衝擊台灣車市，裕隆集團昨（21）日召開法說會，裕隆（2201）發言人羅文邑表示，今年台灣新車市場銷售氛圍轉趨保守，預估今年新車掛牌量恐低於去年的45萬輛水準。

對此，龍頭車廠和泰車則指出，本（5）月來客數約少了三成，單月銷售目標可能只剩3萬多輛。業界解讀，若車市持續冷清，5月車市恐陷入3萬輛保衛戰。

對於汽車的貨物稅、關稅等問題，業者憂心，這個議題拖延愈久，對產業的衝擊愈大，期許政府可以儘快定案，讓此對產業的傷害可以降到最低。

裕隆集團旗下三家公司裕隆、裕日車與中華車昨日舉行法說會，裕隆由總經理許國興，裕日車由總經理鍾文川、中華車為副總錢經武主持。

三車廠都表示關稅調降與貨物稅調降的議題對目前車市買氣造成急凍，消費者因而緩購，但影響程度難以評估，主要是相關議題到底要拖多久，沒有人知道。只能確定的是今年的車市掛牌量一定不如去年，會比去年的45.7萬輛少。

由於調降關稅與貨物稅的議題影響各自不同，調降貨物稅對國產車影響相當大，調降關稅主要影響的是進口車，反倒是高級車的影響較小。目前車商已經接收到許多已訂車的車主不願交車的情況。依據目前監理所交車的數量，大約是去年同期的八成，相對於今年前四月約較去年衰退11%，5月衰退幅度加大，而且業者預期只要相關議題沒有定案，買氣會持續觀望。

裕隆對目前的整體局勢指出，台幣升值對裕隆的營收造成影響，但對營業利益影響不大，主要是帶工帶料帶設備生產，相關成本可以如反應。至於貨物稅與關稅調降的可能性，目前裕隆會保持和政府相關單位密切溝通，持續掌握發展方向。另外，去年裕隆城的年營收約55億元，今年預期將達57億元到60億元，租金收入約4.6億元到5億元。

裕日車今年的營收與銷售減少除了受到貨物稅相關議題影響之外，法規影響下，裕日車部分車款在去年停產也是重要因素。裕日車今年將再推出特仕車與e-Power車款提升銷售。

中華車去年因為自製率因素影響MG品牌銷售，今年已重回市場，可望逐步回升，此外中華車自有品牌J SPACE的銷售表現突出，有利於中華車的整體表現。MG是中華車重要的品牌，未來中華車將投入投入MG品牌的自製率提升。