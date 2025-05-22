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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

電動車…裕隆集團下階段主打星

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆（2201）明年將為三菱代工生產電動車銷往澳洲、紐西蘭電動車，再加上裕隆集團旗下納智捷也將再推電動車款，電動車仍將是裕隆集團下一階段的重點產品。

三菱與鴻華先進簽定MOU，採用由鴻華開發、裕隆製造的電動車。裕隆公司指出，鴻華先進與三菱的合作，目前正在討論細節，產品由裕隆生產，預期明年開始出車。另外目前納智捷n7單月銷量只有二、三百台， 主要是去年以來國際、台灣經濟情勢與對等關稅影響，在過了初期累積訂單交車量大的過程，目前往平穩方向發展，後續品牌將更新與新增經銷商，以增加銷售表現。

中華車副總經理錢經武在昨日法說會中強調，因為自製率影響，目前未生產的電動車MG4，中華車仍在努力提升自製率，不會放棄在台生產。而中華車的ET35電動商用車已於2025年的台灣國際智慧移動展亮相，超過九成自製率的電動商用車，預計在第3季量產上市。

與裕日車關係密切的東風日產加快新能源車開發上市對應，首款N7上市熱賣，未來2025年到2027年將再陸續推出10款車型。

電動車 裕隆集團

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