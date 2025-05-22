信義房屋導入實驗店 共創美好社區

信義房屋（9940）仲介店頭展現新風貌，總經理陳麗心昨（21）日股東會後指出，去年底全新開幕的內湖店為實驗概念店，就像7-11有複合型商店，集團也在多方嘗試不同概念店呈現，希望找到仲介店頭與社區交流最理想的方式。

陳麗心分析，信義房屋的首間實驗店在台北市內湖店，有別於過去，該店以「在地好鄰居」為元素，融入空間規劃、服務內容及體驗，希望該店成為一個社區居民的新場域，與在地住戶共存共榮，打造與鄰里間的永續美好生活。

陳麗心指出，房仲店頭雖然買賣房屋，但服務核心是住戶，而仲介業就是經營人與人關係的產業，如何建立和拉近鄰里間的情感、距離，讓彼此互動更有溫度，這是信義房屋所追求的事。

陳麗心舉例，以首個實驗店－內湖店來說，今年起就跨界舉辦用藥健康、親子互動、居家節能、斷捨離藝術、長者友善住宅、稅務知識等議題講座，希望透過多元的社區活動，回應社區民眾的居住需求。

陳麗心表示，台北市內湖店是信義房屋首個實驗店，未來實驗店會有各個不同的型態，像是標準店、複合型店、甚至異業合作等都有可能，視各個商圈的特色而定，就像每家超商、量販等店面也有不同型態呈現，因此仲介店面也有多方、不同的樣態和面貌，內湖店是集團首個實驗店，希望能多方嘗試、找到仲介店面與社區交流最理想的方式。