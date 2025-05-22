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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

麗嬰房關廠 全面委外生產

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

54年老字號童裝品牌麗嬰房（2911）昨（21）日發布重訊，正式公告「於2024年底結束自有工廠生產，並全面採取委外生產模式」。麗嬰房4月遭證交所打入全額交割交易，這次公告關閉廠房後，未來營運策略將採取輕資產營運模式，專注品牌管理與電商發展，探索第三方物流及新零售媒體事業等新興領域。

麗嬰房副總經理尤淑儀召開重訊記者會，她表示，公司自2023年就已評估全面委外生產，經過一年的調整，2024年底結束自有工廠生產，生產製造由部分委外生產改為全面委外生產，原自有工廠產能利用率約為50%，2023年的產量為42.7萬件，2024年開始逐步減產，至2024年12月產量減至0件，2024年全年產量為25.7萬件。

尤淑儀指出，經此一營運調整，將為公司帶來四大效益。首先，改善公司成本結構，提升自有產品毛利率，公司可將資源放在設計與銷售，更聚焦在品牌的發展與管理。第二，除可有效降低自行備貨生產的庫存準備，降低庫存天數，優化營運資金運用外，並有效提升營運效率，透過嚴格把關供應鏈的資質，維持生產品質。

第三，增加產品多樣性，提升產品設計與生產彈性，加速產品上市的時效性。最後，原結束的生產工廠，配合公司發展策略，改為第三方物流的基地，為公司帶來流事業的收入。

尤淑儀表示，未來公司的經營策略將採輕資產的營運模式，將更有效的聚焦在品牌發展與管理，並持續發展電商，拓展銷售管道。此外，也將積極發展與其他品牌的合作、第三方物流與新零售媒體事業。

麗嬰房

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