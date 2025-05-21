台企銀：房市交易明顯降溫 建商放款保守謹慎推動

台企銀今天表示，目前整體房市交易熱度明顯降溫，市場存在觀望氣氛，美國對等關稅以及美、中政治角力將牽動國際貿易版圖變化，導致金融市場波動加劇，亦對台灣不動產市場增添不確定性，後續對建商的放款會秉持保守謹慎原則推動。

台灣企銀今天舉行第1季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，公布首季合併稅後淨利達新台幣29.35億元，較去年同期成長3.2%；同時，逾放比降至0.14%，備抵呆帳覆蓋率升至971.82%，顯示資產品質有所提升。

陳紹晃進一步說明，今年第1季放款業務穩健成長，推升利息淨收益表現，其中個人金融放款及外幣放款皆雙位數成長；第1季手續費淨收益19.28億元，較去年同期減少12.2%，主要是去年第1季認列一筆非經常性放款手續費收入，墊高基期，但若排除該項一次性收入，今年第1季手續費淨收益仍維持成長動能。

陳紹晃表示，今年金融業的經營環境充滿變數及挑戰，台企銀除透過多元收益策略增加非利息收入占比，另調整存款結構降低資金成本，以穩固收益結構、持續提升獲利能力。

他強調，台企銀今年也會聚焦數位金融發展，活用數據工具支援精準行銷與產品優化，提升客戶黏著度、爭取金流往來，同時導入AI等新興科技，優化智能化服務及各項系統作業流程，為客戶提供更便捷的金融服務，進而強化業務發展動能。

會中法人關切房市展望與房貸業務，台企銀指出，整體房市交易熱度明顯降溫，市場存在觀望氣氛，且在央行信用管制措施、銀行法第72條之2規定下，導致市場資金緊縮，台企銀今年房貸承作會持續配合政府健全房地產市場的政策，並繼續關注市況、檢視台企銀自身放款承受的條件，滾動調整業務發展策略，維持房貸業務穩定成長。

建商放款方面，台企銀指出，除遵守主管機關管控措施，美國對等關稅以及美、中2大經濟體政治角力將牽動國際貿易版圖變化，導致金融市場波動加劇，對台灣不動產市場增添不確定性，所以相關放款會秉持保守謹慎原則有序推動。

此外，國際信用評等機構穆迪（Moody's）近日因美國36兆美元債務與國債殖利率上升引發新債利息提高，川普（Donald Trump）政府減稅與預算赤字達2兆美元等因素，將美國政府公債信評等級由最高的Aaa調降至Aa1，台灣公股銀行持有美國公債情況備受關注。

台企銀在法說會中表示，截至4月底，持有美國政府債券部位，占總債券投資部位比率為2.57%，較3月底數據微幅下降，主要是匯率因素導致。

同時，根據盤點，其餘公股銀行截至4月底持有美國政府債券部位占債券總投資比重，土地銀行略低於12%，彰化銀行為13.9%，第一銀行約7%，合庫銀行為3.6%；華南銀行目前為約1成，兆豐銀行截至5月20日為10.39%，台灣銀行截至3月底為2.8%。