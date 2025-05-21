進典工業高雄化工展 展出低逸散密封金屬球閥全力搶單

深耕閥門產業50年的進典（6843）21日參加高雄化工展，不但同步舉辦50周年慶，並展出榮獲「2025年台灣精品獎」的劃時代新產品JBF-M Plus低逸散密封金屬球閥，主攻石化、鋼鐵、半導體及能源產業，全力搶單。

進典在美國休士頓投資的新廠，規劃二條組裝線，預計第3季完工投產，主要供應全球最大精細化工廠陶氏化學(DOW)所需的儀表系統閥門，同時供給美國半導體、電力能源，以及頁岩油、頁岩氣所需閥門，初估可增加30%年營收。

至於21日發表的全新球閥，具備雙重密封與雙向設計，能有效降低PM2.5等有機氣體逸散性問題，其卓越的性能與環保效益，榮獲「2025台灣精品獎」殊榮，充分彰顯進典工業半世紀以來在閥門領域的深厚實力與卓越成就。

進典副總經理黃彥文指出，自2020年起，進典便進一步推動「雙微笑曲線」策略。這項策略強調重視客戶需求與解決方案，目的在形成一個完整的價值鏈循環。

此一策略轉變，不僅讓進典持續深耕閥門研發製造，更積極將產品應用拓展至石化、電廠/能源、半導體、鋼鐵、製藥化學等多個關鍵產業，並積極放眼全球市場。

進典近年來營收表現穩健，儘管2024年營收因全球景氣因素略有波動，但營業毛利率仍維持在37.2%的高水準。值得注意的是，今年第1季的營業毛利率更提升至38.3%，充分顯示進典在高附加價值產品上的顯著優勢。

黃彥文表示，進典在全球擁有63項專利，並取得210項國際認證，同時是20家國際大廠的合格供應商，這一切都印證了公司在核心技術與產品品質上的領先地位與市場認可。

展望今年，法人指出，進典目前在手訂單能見度看到第3季末，隨著美國新廠預計第3季加入生產行列，加上日本市場穩健成長，預期今年營收應有二位數增長，獲利也會優於去年。

此外，進典深知企業公民的責任。除了持續研發降低逸散的環保產品，為地球環境永續發展貢獻一份心力外，更積極投身社會公益。

此次與桃園藍迪基金會的合作，發起「多肉傳愛，綠意永續」公益聯合義賣活動，其多肉植物皆由育幼院的小朋友親手種植，不僅賦予綠色生命更多溫暖的意義，也讓參觀者在支持環保產品的同時，也能為弱勢兒少盡一份心力。

進典更承諾，每售出一盆多肉植物，將額外捐款100元，期盼透過這份綠意，傳遞更多溫暖與希望，也彰顯進典工業在永續發展道路上的堅定步伐。