智慧經營／中華電信董事簡立峰 邊緣 AI 帶來新機會

「AI帶給台灣機會。」前Google台灣董事總經理、中華電信（2412）董事簡立峰表示，在這場AI競賽上，台灣的硬體已經很強大，但軟體不強，邊緣AI是台灣機會，因此有機會軟硬整合，超高齡社會更可做為AI應用場域，把市場擴大。他建議政府，要把AI視為國防，台灣百工百業用AI、捍衛主權AI。

六大策略迎轉機

簡立峰之前在國科會舉辦公開場合專題演講強調，AI產業變化快速，必須即時思考趨勢，才能掌握機會並擬定策略。他提及「1：99」的概念。過去在資本主義時代，1%的人擁有世界上40%的財富。但AI時代，有懂得用AI的「超級人類」，這1%的人拿走了99%人的能力跟機會。國家和企業都同樣面臨這個挑戰。

「沒有AI能力的國家，就沒有創造財富能力。他更指出，台灣硬體大廠具有優勢，掌握Edge AI契機，硬體大廠以硬體當載體，發展智慧服務。」

在全球AI競賽上，台灣不只有台積電，台灣更有硬體產業的基礎，但這也是挑戰。他比喻，過去當紅色供應鏈能幫美系做生產製造，台灣製造能量可能是10%，中國是90%；而美國的需求是70%，中國是30%。經過切分，台灣用10%的量能去服務美國70%的市場，而這70%還會因AI而變大，可以想見台灣的機會有多大。但台灣量能10%太小了，因此大家都要來搶。

「機會在哪裡？」簡立峰說，就是機器人、邊緣AI。AI從雲到端，硬體整合軟體契機。雲端大廠現在是做模型、做應用；到了端，就像手機出現AI，場景多元，雲端大廠難主導。無人機、機器人也可能有AI的能力，這兩個機會需要整合終端硬體，台灣就有絕佳的機會。

他說，終端硬體很多，比如智慧汽車、無人機。台灣過去都用美系軟體，但當台灣掌握大量硬體，為何不自己軟硬體做成一個整體服務？台灣可以把資通訊產業變成「軟硬整合」，國內硬體大廠可能有絕佳的機會。

針對台灣AI產業發展，他提出六大策略。策略一是跨國製造AI轉型。隨著「台灣＋n」海外生產趨勢，台灣把AI用在國際型製造業，可透過AI或數位孿生技術，讓生產製造在遠方，但研發可根留台灣。

策略二是由硬到軟發展智慧服務。他表示，台灣的硬體已經很強，因為軟體不強，在AI時代裡應用推不起來。但是，邊緣AI讓台灣有了機會。在花蓮地震時，救災的無人機還要用土耳其的應用軟體，未來台灣應該把自己的場域變大、變重要，台灣的無人機就能有新發展。

老創新創一起來

策略三是軟硬整合，「老創加新創」。在AI時代，軟硬體在同一個島上，軟硬體互補性非常高。如果不把軟硬體拉在一起，軟體新創是沒有任何機會的。因此，台灣的硬體大廠有機會，因為軟體的門檻下降，硬體大廠軟體工程師人數都增加。最重要的是，把老創跟新創放在一起。他更提到，AI新創需要「富爸爸」，因為現在的新創若沒有算力、數據和商業情境，不可能成功。其中，商業情境最重要。既然已有商業情境，為何不把軟硬體加在一起，就可以打一場國際盃。

策略四是百工百業用AI。他觀察，目前台灣的百工百業有在用AI，看起來是很少的。有紀錄、溝通、語言等這麼多事情可透過AI達成，員工嫻熟運用AI，員工賦能，政府及企業也要AI賦能。

策略五是社會均衡永續，把高齡化危機轉成機會，把市場擴大，降低少子化衝擊。AI教育縮小能力落差，階級得以翻轉；AI防災減災，環境得以永續，同時把本土AI的市場變大，成為一個好的發展環境，讓社會可以均衡永續，避免陷入失落的社會。

策略六是捍衛數位主權。他指出，正視AI帶來「工業革命」等級衝擊，避免國家安全、文化價值受到威脅。必須強化基礎建設，包括算力有效投資、數據合理開放；掌握AI關鍵技術，尤其是繁中模型、核心服務；同時制定AI發展規範與法律，並確保資訊正確性，提升資訊安全。

他並強調，軟體強才能確保AI主權。台灣現在使用的AI應用跟AI模型，幾乎沒有一個來自台灣，我們不能假設別人永遠會提供免費資源，或者花錢就一定買得到，「我們終究要有屬於自己的AI」。他建議，把AI視為是國防，有些東西可以採購，有些東西自己發展，有些東西一定要握在自己手上。