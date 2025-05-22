快訊

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

晴朗飆37度高溫 吳德榮：鋒面周六到 端午連假先雨轉晴

泰山經營權之爭爆炒股、買7千萬名畫 前董座800萬交保

友善環境 創造卓越／移工議題 企業人權新挑戰

經濟日報／ 簡又新（中華民國無任所大使╱台灣能源永續研究基金會董事長）

台灣在全球永續的作為雖然已逐步展現社會影響力與國際能見度，但台灣企業過去長期忽略企業人權，加上國家在推動企業人權的政策上沒有足夠積極的作為，導致台灣在國際上長期以來被點名為人權高風險國家之一。

台灣的強迫勞動問題雖不像其他發展中國家那麼普遍，但在某些行業中，尤其是漁業、外籍移工、建築業等，仍存在部分案例和挑戰。以下是幾個涉及強迫勞動的案例：

一、漁業移工剝削

台灣的遠洋漁業規模龐大，但多次被曝光涉及剝削外籍移工。許多來自印尼、菲律賓的漁工長期在遠洋漁船上，工作條件惡劣，無法享有合理的工資和休息時間。根據2019年環保團體「全球漁業監督」報告，部分漁工遭受長時間工作、暴力對待、欠薪等待遇，這些狀況都符合國際法下的強迫勞動定義。

國際組織和人權團體批評台灣對漁業勞動問題監管不力，呼籲加強對漁船管理及保障移工權益。政府近年來逐步改善勞動法規，推動《漁業三法》修正，規範外籍漁工的工作條件，但問題依然存在。

二、製造業外籍移工剝削

台灣製造業特別依賴外籍移工，主要來自印尼、越南、菲律賓等國。然而，部分工廠違反《勞基法》，工人面臨過長工時、工資被剋扣、未被允許更換雇主等情事，也被視為現代奴隸制和強迫勞動的形式。

根據國際特赦組織和NGO的調查，外籍移工經常被迫支付高額中介費用來取得工作簽證，結果陷入債務，無法自由轉換工作或回國，護照又被雇主扣留，限制行動自由。

三、家庭幫傭勞動剝削

台灣約有70,000名外籍家庭幫傭，主要來自印尼和菲律賓。根據調查，許多家庭幫傭面臨工時過長、工資過低以及精神或身體虐待的問題。

這些移工多數在家庭內工作，難以受到勞動法規的保護，部分人被限制自由或無法享有基本的工作權益。雖然政府已公告《家庭工作者保障法》草案，但立法進程緩慢，許多家庭幫傭的權益仍未得到有效保障，這類勞動剝削行為在國際標準下，可能構成強迫勞動。

四、建築業剝削和安全問題

台灣建築業中的外籍移工經常從事高風險的工作，但他們的工資相對較低，工作條件惡劣。有些工人無法自由離職，甚至遭遇雇主暴力威脅，與強迫勞動有相似特徵。政府正在強化對建築業的監管，但現實中各項勞工安全事故仍然屢見不鮮。

菲律賓 移工 人權

延伸閱讀

端午節若為休息或例假日 雇主應安排補假1天

友善環境 創造卓越／企業人權盡職調查 別輕忽

身體感受地方事！跟移工上漁船、陪老人做回收 「每個故事都是新考驗」

回收處理業開放移工 環境部：估引進千人

相關新聞

裕隆看車市掛牌恐不到45萬輛 和泰車也保守看待

貨物稅、關稅調降議題衝擊台灣車市，裕隆集團昨（21）日召開法說會，裕隆發言人羅文邑表示，今年台灣新車市場銷售氛圍轉趨保守...

信義房屋導入實驗店 共創美好社區

信義房屋仲介店頭展現新風貌，總經理陳麗心昨（21）日股東會後指出，去年底全新開幕的內湖店為實驗概念店，就像7-11有複合...

電動車…裕隆集團下階段主打星

裕隆明年將為三菱代工生產電動車銷往澳洲、紐西蘭電動車，再加上裕隆集團旗下納智捷也將再推電動車款，電動車仍將是裕隆集團下一...

麗嬰房關廠 全面委外生產

54年老字號童裝品牌麗嬰房昨（21）日發布重訊，正式公告「於2024年底結束自有工廠生產，並全面採取委外生產模式」。麗嬰...

友善環境 創造卓越／移工議題 企業人權新挑戰

台灣在全球永續的作為雖然已逐步展現社會影響力與國際能見度，但台灣企業過去長期忽略企業人權，加上國家在推動企業人權的政策上...

智慧經營／中華電信董事簡立峰 邊緣 AI 帶來新機會

「AI帶給台灣機會。」前Google台灣董事總經理、中華電信董事簡立峰表示，在這場AI競賽上，台灣的硬體已經很強大，但軟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。