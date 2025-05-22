友善環境 創造卓越／移工議題 企業人權新挑戰

台灣在全球永續的作為雖然已逐步展現社會影響力與國際能見度，但台灣企業過去長期忽略企業人權，加上國家在推動企業人權的政策上沒有足夠積極的作為，導致台灣在國際上長期以來被點名為人權高風險國家之一。

台灣的強迫勞動問題雖不像其他發展中國家那麼普遍，但在某些行業中，尤其是漁業、外籍移工、建築業等，仍存在部分案例和挑戰。以下是幾個涉及強迫勞動的案例：

一、漁業移工剝削

台灣的遠洋漁業規模龐大，但多次被曝光涉及剝削外籍移工。許多來自印尼、菲律賓的漁工長期在遠洋漁船上，工作條件惡劣，無法享有合理的工資和休息時間。根據2019年環保團體「全球漁業監督」報告，部分漁工遭受長時間工作、暴力對待、欠薪等待遇，這些狀況都符合國際法下的強迫勞動定義。

國際組織和人權團體批評台灣對漁業勞動問題監管不力，呼籲加強對漁船管理及保障移工權益。政府近年來逐步改善勞動法規，推動《漁業三法》修正，規範外籍漁工的工作條件，但問題依然存在。

二、製造業外籍移工剝削

台灣製造業特別依賴外籍移工，主要來自印尼、越南、菲律賓等國。然而，部分工廠違反《勞基法》，工人面臨過長工時、工資被剋扣、未被允許更換雇主等情事，也被視為現代奴隸制和強迫勞動的形式。

根據國際特赦組織和NGO的調查，外籍移工經常被迫支付高額中介費用來取得工作簽證，結果陷入債務，無法自由轉換工作或回國，護照又被雇主扣留，限制行動自由。

三、家庭幫傭勞動剝削

台灣約有70,000名外籍家庭幫傭，主要來自印尼和菲律賓。根據調查，許多家庭幫傭面臨工時過長、工資過低以及精神或身體虐待的問題。

這些移工多數在家庭內工作，難以受到勞動法規的保護，部分人被限制自由或無法享有基本的工作權益。雖然政府已公告《家庭工作者保障法》草案，但立法進程緩慢，許多家庭幫傭的權益仍未得到有效保障，這類勞動剝削行為在國際標準下，可能構成強迫勞動。

四、建築業剝削和安全問題

台灣建築業中的外籍移工經常從事高風險的工作，但他們的工資相對較低，工作條件惡劣。有些工人無法自由離職，甚至遭遇雇主暴力威脅，與強迫勞動有相似特徵。政府正在強化對建築業的監管，但現實中各項勞工安全事故仍然屢見不鮮。