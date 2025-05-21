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麗嬰房去年底閉廠 改為全面委外生產、舊廠發展第三方物流

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麗嬰房2024年底結束自有工廠生產，生產製造由部分委外生產改為全面委外生產。圖／取自Google Maps
麗嬰房2024年底結束自有工廠生產，生產製造由部分委外生產改為全面委外生產。圖／取自Google Maps

麗嬰房（2911）21日舉辦重大訊息說明，為提升生產效率與改善成本結構，調整生產製造的營運策略。自2023年開始評估與規劃全面委外生產，並於2024年起開始逐步執行全面委外生產計劃。經過㇐年的調整， 2024年底結束自有工廠生產，生產製造由部分委外生產改為全面委外生產。

麗嬰房說明，原自有工廠產能利用率約為50%，2023年的產量為42.7萬件，2024年開始逐步減產，至去年底已無量產，去年全年產量為25.7萬件。

麗嬰房也談到閉廠效益包括改善公司成本結構，提升自有產品毛利率；公司可將資源放在設計與銷售，更聚焦在品牌的發展與管理。除可有效降低自行備貨生產的庫存準備，降低庫存天數，優化資金運用外，並有效提升營運效率。 此外，也有助增加產品多樣性，提升產品設計與生產彈性，加速產品上市的時效性。

至於原結束的生產工廠，配合公司發展策略，改為第三方物流的基地，將為麗嬰房帶來物流事業的收入。 未來公司的經營策略將採輕資產的營運模式，將更有效的聚焦在品牌發展與管理，並持續發展電商，拓展銷售管道。此外，也將積極發展與其他品牌的合作、第三方物流與新零售媒體事業。

麗嬰房

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