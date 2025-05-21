麗嬰房今晚將召開記者會 說明嚴重減產關閉廠房事宜

麗嬰房（2911）宣布將於21日19點，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由尤淑儀副總經理及陳仁沛總經理說明嚴重減產關閉廠房事宜。

麗嬰房屹立台灣童裝市場超過50年，受到大陸市場低迷影響，導致多年營運虧損，近年來持續縮減大陸門市，而台灣廠房在去年底已經關閉。

麗嬰房因連年虧損之影響，截至今年3月31日之待彌補虧損約為6.7億元，已達實收資本額之半數，顯示麗嬰房集團繼續經營之能力存在重大不確定性。

由於公司連年虧損，公司淨值低於股本二分之一，麗嬰房自上月起被列為「變更交易方法」股，即打入全額交割交易，顯示市場對其經營風險的關注。