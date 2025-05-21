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打造永續賣場！全聯零售與農業永續雙領域奪4金2銀佳績

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2025台灣零售永續獎論壇暨頒獎典禮由經濟部商業發展署署長蘇文玲（左）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）頒獎，由全聯副總經理林子文（中）代表領獎。圖／全聯福利中心提供
2025台灣零售永續獎論壇暨頒獎典禮由經濟部商業發展署署長蘇文玲（左）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）頒獎，由全聯副總經理林子文（中）代表領獎。圖／全聯福利中心提供

全聯福利中心近年在永續議題上積極推動，成果備受各界肯定。2025年參與台灣永續能源研究基金會（TAISE）首度舉辦的TCSA「台灣零售永續獎」與「台灣農業永續獎」，共獲得四金二銀佳績，包含「顧客永續行動獎」、「永續零售合作夥伴獎」、「永續農業生產獎」、「永續農業合作夥伴獎」四項金級獎項，以及「永續零售營運獎」、「永續農業資源循環獎」兩項銀級獎項，展現全聯致力打造永續綠色生活的行動力與影響力。

TAISE指出，首屆「台灣零售永續獎」今年共有14個單位參與評選，全面展現零售業在ESG的實踐成果。全聯以「省錢省資源」為理念，致力將永續理念融入消費者日常，推動「永續農業」、「循環減塑」、「惜食減廢」三大主題獲得肯定。而首屆「2025台灣農業永續獎」則有近30個單位報名角逐，全聯長期以來關懷在地生態，本次以「老鷹紅豆」、「漁電共生台灣鯛」、「小農直採專區」三大主題，結合生態保育、增加農民收入、提供消費者安心食材等議題得到獎項青睞。

全聯以「資源循環運用」、「永續商品建構」、「數位消費體驗」、「友善共好社會」四大永續目標，並於商品面、環境面著重發展循環減塑、永續農業、惜食減廢、減碳綠能四大重點構面，搭配陸續推出支付工具PX Pay、全支付，全面整合線上線下服務，期待帶給消費者「省錢、便利又親民」的商品與購物體驗，以此獲得「顧客永續行動獎」金獎、「永續零售營運獎」銀獎兩項殊榮，展現全方位的經營管理效率，而不單只是形而上的永續觀念。

惜食減廢方面，全聯自2018年起即長期持續推動「惜食三部曲」策略，從源頭珍惜食材、到商品折扣促銷、最終將即期生鮮及醜蔬果提供給社福機構，至2024年止已搶救超過1.88億元即將被浪費的食物，並提供逾236萬份餐點，榮獲「永續零售合作夥伴獎」金獎，展現其以通路為核心，串連社福資源的永續價值。

另外，自2015年起全聯即陸續導入「小農直採」專區，主打「我生產的，我負責」，提升在地農產品的品質與價值，2024年營收突破12億元，合作小農達160間，預計今年小農專區將拓展至700店，此計畫榮獲「永續農業合作夥伴獎」金獎，並以官田菱雉菱、諸羅樹蛙綠竹筍等友善生態商品獲頒「永續農業生產獎」金獎，而「漁電共生」鯛魚則獲得「永續農業資源循環獎」銀獎，彰顯通路力量帶動永續農業的潛力。

全聯本次奪得4金2銀共6個獎項肯定，行銷部協理劉鴻徵表示，全聯身為全民超市，在數位轉型、永續農業上的發展不遺餘力，未來也將持續推動循環減塑、永續農業、惜食減廢、減碳綠能四大行動計劃，持續吸收年輕農友加入、拓展農家直採專區，打造社會正面循環，讓全聯成為全民共享的「永續賣場」。

全聯榮獲台灣農業永續獎「永續農業生產獎」金級、「永續農業合作夥伴獎」金級、「永續農業資源循環獎」銀級3項大獎肯定。圖／全聯福利中心提供
全聯榮獲台灣農業永續獎「永續農業生產獎」金級、「永續農業合作夥伴獎」金級、「永續農業資源循環獎」銀級3項大獎肯定。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心提出「小農經濟學」概念，以「小農直採」榮獲台灣永續農業獎肯定。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心提出「小農經濟學」概念，以「小農直採」榮獲台灣永續農業獎肯定。圖／全聯福利中心提供
全聯行銷部劉鴻徵協理於台灣農業永續論壇上分享全聯小農經濟學，力挺台灣農民。圖／全聯福利中心提供
全聯行銷部劉鴻徵協理於台灣農業永續論壇上分享全聯小農經濟學，力挺台灣農民。圖／全聯福利中心提供

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