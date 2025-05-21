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第1季新能源車銷量破400萬輛 比亞迪穩居雙料冠軍、小米進純電前十名

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
比亞迪第1季仍超越Tesla保持純電車銷售第1名，市占率15.4%，Tesla市占率為12.6%。(歐新社)
比亞迪第1季仍超越Tesla保持純電車銷售第1名，市占率15.4%，Tesla市占率為12.6%。(歐新社)

根據TrendForce最新統計，2025年第1季全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達402萬輛，年增39%，新能源車占第1季全球汽車銷售比例為18.4%。

比亞迪第1季仍超越Tesla保持純電車銷售第1名，市占率15.4%，Tesla市占率為12.6%。第3名是吉利（含吉利、吉利銀河車系），旗下吉利星願和吉利銀河E5都在2024年下半年上市，銷售熱度延續至2025年第1季，加上低價位的熊貓mini也表現良好，整體銷量年增達443%。小鵬第1季近半數的銷量由平價車型Mona M03貢獻，助其名列第6。新上榜的品牌為小米，以單一車型即躍上第八名。

非中系品牌中，Volkswagen位居純電車第五名，第1季銷量年增41%，其西歐市場的成長抵銷了在中國市場的明顯衰退。Volkswagen四月提出「In China, For China」策略，與小鵬、一汽合作，加速推出針對中國市場的產品，欲挽救在當地的銷量。BMW位居第七名，同樣在中國市場表現不佳，須仰賴歐洲市場穩住整體市占。第10名的Hyundai銷量成長由美國、歐洲市場帶動，隨著在美國的電動車生產基地啟用，Hyundai正積極增加在當地的投資，以降低關稅帶來的影響。

第一名的比亞迪品牌市占率約38.7%。吉利受惠於吉利銀河車系呈現季增61%、年增158%，排名首次來到第3。然部分中國品牌也出現銷量成長幅度縮減或下滑，如問界排名第七名，但銷量相較去年同期下跌47%。問界為華為鴻蒙智行方案中的主力車型，主打華為的智能駕駛系統，但在華為與多家車廠接連推出智界、享界、尊界車型後，問界的獨特性隨之降低。深藍、領克則掉出前10名，領克銷量更年衰退約25%。

TrendForce表示，2025年第1季的新能源車表現穩定，全年的預估銷量為1,947萬輛，年增19.6%。但美國拋出的關稅議題使全球經濟發展充滿不確定性，不僅美國新車市場受衝擊，受關稅影響的國家若出現經濟衰退，也會牽連屬於高價產品的汽車，尤以平均價格較高的電動車受影響程度較大。

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