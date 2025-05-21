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不是西門町！今年首季台北市每坪最貴店租在這裡
據實價登錄最新資料，今年第1季的店面租賃出現兩筆每坪月租單價破萬元的租金交易，每坪最高月租單價出現在師大商圈，承租方僅承租師大路8.5坪的店面，總月租金共9萬元，換算每坪月租金單價就高達10,563元。
今年首季第二高店租的是在永康商圈，承租方以每月總租金9.5萬元租下9.3坪店面，換算每坪月租金單價10,248元。
台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，今年第1季單坪租金最高的店面位於師大路，店面坪數小，但是每坪月租單價創今年第1季店面最高，主要是近捷運台電大樓站有一定人潮，所以仍能創下高價。
不過李毅甫指出，公館、師大商圈多年以來因居民檢舉，住宅區違法作商業使用，讓許多店家撤出商圈，店面榮景已不如過去繁榮，僅剩龍泉街、正師大路等合法店家居多，所以此區合法的店面稀有性高，仍具一定行情。
第一建經研究中心副理張菱育指出，去年每坪月租單價王在西門町商圈，藥妝店以每月總租金91萬元承租整棟三層樓店面，換算每坪月租金約2.97萬元，創下該商圈歷史新高紀錄。
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