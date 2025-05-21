台中13期昌明段 鉅虹、順天、國泰三強鼎立態勢明朗

台中房市戰局再起，13期重劃區成為近期最受關注的熱區之一。根據大台中線上個案交易實價統整的統計，13期在今年3月以預售屋單月交易筆數72筆奪冠，七期以58筆居次，沙鹿區49筆排名第三。

時序進入5月，包括鉅虹建設、順天建設、國泰建設三大品牌紛紛搶進13期「昌明段」，市場正式進入三強鼎立時局。其中，擁有最大土地整合量的鉅虹建設，展現深耕企圖與規劃優勢，成為本波戰局的關注焦點。

台灣房屋信實黎明邸家店店長陳家育表示，13期「昌明段」猶如14期「仁平段」，學區公園充足，不受時機影響，成為買房置產的熱區選項。

根據市地重劃資料，台中13期重劃區具交通利多，加上全區低密度用地、鄰近又有如華盛頓幼兒園市政校、哈克尼斯國際實驗教育機構小學部、中山醫學大學等校區資源匯集，而能快速受到消費者重視，促動跨區、跨縣市看屋的意願。

13期重劃區除了交通、學區，「昌明段」又以商業機能最為完善，鉅虹建設「蒔荃」與「蒔美」、國泰建設「蒔萃」、順天建設「MR.L」皆積極布局於此區段。

在13期擁有超過2萬坪土地的鉅虹建設，在早年仍是一片綠地開始配地時，便逐步整合土地，經過多年努力，慢慢達到3,000坪土地規模，才能規劃低建蔽率與社區綠地中庭。

鉅虹建設位在昌明段的「蒔荃」與「蒔美」，分別是2房與3房的建案，有一路之隔的棟距，強調景觀軸線與視野延伸。日前開案，看好社區規模，每周近百組參觀人潮，當中多了三代同來賞屋的客群，選擇同社區或同層樓居住，讓各自擁有獨立舒適的空間與環境。

鉅虹建設總監張玉鈴表示，為了新三代宅的家庭客，更加專注在環境與生活品質的提升，鉅虹推動「種籽計畫」，延伸品牌對住戶的細微關照。

包括中庭依照四季規劃，特別挑選台灣原生樹種種植，耐風耐陰高度生長都經過測試，從照顧植栽的微小細節，讓播種就能自然在未來長成好景觀，以便住戶進出社區時，能有洗滌塵囂的四季景緻。

而綠蔭環繞的前廳禮賓車道、天幕水井陪襯的一線式車道、去規格品玄關門與廚房配備等，也都是奠基在過往建案經驗，不斷調整細節，讓居住品質更貼近日常習慣。

同樣位在13期昌明段的順天建設「MR.L」，主打45或90坪、三房二廳二衛浴格局，面對鄰近商業機能第一排。據內政部實價登錄，3月推出至今，揭露48筆交易，最高單價已達87.9萬元，反映自住客對個案的青睞。

同時，國泰建設「蒔萃」購入的13期昌明段土地有1,362坪，近期也開始接受消費者預約，展現其對該區段的高度信心。

陳家育指出，13期「昌明段」的特殊性，在於鄰近8期有完善的市區生活機能，不僅有豐樂雕塑公園、秀泰文心商圈，還有好市多與迪卡儂等完善機能，具備良好的居住品質與發展潛力。