師大商圈又熱了？ 租金一坪破萬、登北市店租王

台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄，今年第1季的店面租賃出現兩筆單價破萬元的租金交易，最高單價出現在師大商圈，承租方僅承租師大路8.5坪的店面，月租金共9萬元，換算每坪租金單價就高達10,563元。

第二高的是在永康商圈，承租方以每月租金9.5萬元租下9.3坪店面，換算每坪租金單價10,248元；其他進入榜單中的店面租賃交易，包括永吉商圈、西門町、公館商圈等，單坪租金落在9千多元，其中又以西門町的紀念品店，每月租金約33.7萬元最高。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，今年第1季單坪租金最高的店面位於師大路，店面坪數小，但是單價創今年第1季店面最高，主要是近捷運台電大樓站有一定人潮，所以仍能創下高價。

不過公館、師大商圈多年以來因居民檢舉，住宅區違法作商業使用，讓許多店家撤出商圈，店面榮景已不如過去繁榮，僅剩龍泉街、正師大路等合法店家居多，所以此區合法的店面稀有性高，仍具一定行情。

第一建經研究中心副理張菱育指出，雖然整體商用市場仍受經濟環境與產業變化影響，但具備「地段佳、坪數小、人流高」特性的精華店面，仍具備穩定的租賃支撐力。尤其在熱門商圈中，單坪租金破萬元已漸成常態，這對講求曝光率與人流轉換率的品牌業者與新創業者而言，仍具高度吸引力。

此外，受到輝達進駐北士科影響，目前士林成為近期不動產最熱關鍵字，觀察士林今年第1季店面租金，最高的一筆為福華路上的22坪的小店面，月租13.5萬元，換算單坪租金6,076元，而去年最高單價的7,926元，位在中正路上29坪的店面租賃交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，士林曾是台北市重點商圈之一，區域店面歷史最高單價是2017年，在大東路上屋齡60年的老店面，每月以42萬元出租，單坪租金1.8萬元。